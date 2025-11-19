본문 바로가기
병상서 우수사례 찾았네… 경남정보대, 현장실습 체험수기 공모전

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.19 15:32

실습 성장경험 담은 수기 11편 선정

경남정보대학교가 '2025학년도 현장실습 체험 수기 공모전'을 진행했다.


최근 열린 이 공모전은 경남정보대 현장실습지원센터가 RISE 사업의 하나로 마련됐다. △현장실습 목표 설정 및 실행 전략 △실습 과정을 통해 얻은 배움과 변화 △직무 이해 및 취업 연계 경험 △현장에서의 의미 있는 사례와 스토리 등을 중심으로 심사해 총 11명의 학생이 수상자로 선정됐다.

대상은 '환자 곁에서 깨달은 간호의 본질'을 주제로 실습 현장의 경험을 진정성 있게 담아낸 간호학과 이우정 학생이 선정됐다. 또 최우수상 2명, 우수상 4명, 장려상 4명이 각각 수상했다.


임준우 RISE사업단장(산학부총장)은 "현장실습은 학생들이 전공 역량을 산업 현장에서 직접 검증하고 성장할 수 있는 의미 있는 과정"이라며 "학생들이 실무형 전문 인재로 성장할 수 있도록 다양한 경험 기반 프로그램을 지속하겠다"고 힘줬다.

경남정보대 현장실습 체험수기 공모전 시상식에서 김태상 총장(맨 가운데)과 수상자들이 기념촬영하고 있다.

경남정보대 현장실습 체험수기 공모전 시상식에서 김태상 총장(맨 가운데)과 수상자들이 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
