본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

GS리테일·BGF리테일, 정기 ESG평가 나란히 최고 등급

김흥순기자

입력2025.11.19 14:47

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국ESG기준원 발표서 A+등급
GS리테일 2년 연속, BGF리테일 첫 획득

편의점 업계 양강인 GS리테일과 BGF리테일이 올해 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 올해 정기 ESG(환경·사회·지배구조) 등급 평가에서 나란히 A+등급을 획득했다고 19일 밝혔다.


GS리테일 은 지난해에 이어 2년 연속으로 최고 등급을 받았고 BGF리테일은 올해 처음으로 이를 획득했다.

GS25의 OFC(영업관리자)와 가맹 경영주가 매장 앞에서 하트를 그리고 있다. GS리테일 제공

GS25의 OFC(영업관리자)와 가맹 경영주가 매장 앞에서 하트를 그리고 있다. GS리테일 제공

AD
원본보기 아이콘

세부적으로 GS리테일은 환경(E)과 사회(S) 부문에서 각각 A+등급을, 지배구조(G) 부문에서는 A등급을 각각 받았다. 앞서 GS리테일은 지난 17일 발표된 서스틴베스트 ESG 평가에서도 4회 연속 AA 등급을 획득했다. 이는 자산 규모 2조원 이상 상장사 중 최상위 수준으로 평가받은 것으로, 유통업계 최고 등급에 해당한다고 회사 측은 설명했다.


박경랑 GS리테일 ESG파트장은 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 강화하고 투명하고 건전한 경영을 실천해 ESG 선도 기업의 책임을 다하겠다"고 말했다.


BGF리테일 정기 ESG 평가 A+등급 획득. BGF리테일 제공

BGF리테일 정기 ESG 평가 A+등급 획득. BGF리테일 제공

원본보기 아이콘

BGF리테일 도 환경(E)과 사회(S) 부문에서 A+등급, 지배구조(G) 부문 A등급을 기록했다. 박종성 BGF리테일 커뮤니케이션실장은 "이번 결과는 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 기업의 사회, 경제적 책임을 다하기 위한 중장기 ESG 로드맵을 적극 실행한 결과"라며 "BGF그룹은 앞으로도 기업 시민으로 모범을 보이기 위해 다양한 선진 ESG 활동을 펼치며 업계의 새로운 기준을 만들어 나갈 것"이라고 전했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기