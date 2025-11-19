광주·전남·무안, 대통령실과 첫 사전협의…군공항 이전 ‘실행 국면’

정부 중재안에 큰 틀 공감…6자 협의체 연내 가동

무안군 지원·재원 확보 논의에 속도 전망

광주 민간·군공항 통합이전과 관련해 대통령실과 광주·전남·무안 지자체가 19일 서울에서 사전협의를 갖고 정부 중재안에 큰 틀에서 공감대를 형성했다. 이재명 대통령이 약속한 '6자 협의체' 구성을 앞둔 사전 단계로, 정부와 지자체가 이견 조율과 후속 절차 착수에 속도를 내는 모양새다.

광주시에 따르면 이날 서울 용산의 한 음식점에서 열린 '대통령실-지자체 4자 사전협의'에는 김용범 대통령실 정책실장, 강기정 광주시장, 김영록 전남지사, 김산 무안군수가 참석했다. 회의는 군공항 이전을 둘러싼 쟁점을 공유하고 각 기관 입장을 확인하기 위해 마련됐다.

사전협의에서는 대통령실과 지자체가 정부 중재안에 대해 큰 틀에서 공감하고, 올해 안에 기획재정부·국방부·국토교통부가 포함된 '6자 협의체'를 본격 가동하기로 했다. 무안군 지원방안과 관련해 국가산단 등 첨단산업 기반 조성, 호남고속철도 2단계 개통과 연계한 광주 민간공항의 무안 이전, 주민지원사업 재정 확보 방안 등을 논의했다.

광주시는 이번 협의를 계기로 6자 협의체와 실무협의회에 적극 참여해 무안군 지원방안의 실행 로드맵을 마련하고, 기부대양여 방식의 한계를 보완하기 위한 공적기금·금융비용 지원·국가·공기업 참여 등 재원 확보 방안을 정부와 협의할 계획이다.

광주시는 민선 8기 들어 특별법 제정, 전남도와의 무안 이전 합의, 대통령 공약 반영 등 민·군공항 통합이전을 위한 절차를 추진해왔다.

강기정 시장은 "10여 년째 표류해 온 군공항 이전 사업이 실행 국면에 접어들었다"며 "대통령실과 지자체 간 사전협의는 허심탄회하게 신뢰를 쌓는 시간이었다"고 말했다. 이어 "6자 협의체를 통해 실질적 성과를 내고 호남의 새로운 도약을 열겠다"고 밝혔다.





