화순군청 배드민턴부, 전국실업대학연맹전서 '우승'

전남 화순군은 지난 15일 화순군청 배드민턴부가 2025 전국실업대학배드민턴연맹전 여자일반부 단체전에서 우승을 차지했다고 19일 밝혔다.

우승을 차지한 화순군청 배드민턴부 선수단(왼쪽부터 김영주코치, 정다연·김보민·장민윤·유아연·여나영·공여진·곽승민·김미주선수, 김충회감독. 화순군 제공

화순군청은 전남 장흥군에서 열린 전국실업대학배드민턴연맹전 여자일반부 단체 준결승에서 영동군청을 3 : 1로 제압해 결승에 진출했고, 결승전에서는 화성시청을 상대로 조직력과 집중력을 발휘해 3 대 2로 승리, 금메달을 목에 걸었다.

구복규 군수는 "선수들이 하나 된 마음으로 훈련에 매진한 결과로 화순군의 체육 명성을 여실히 증명했다"며 "앞으로도 선수들의 기량을 넓히는데 더 많은 관심과 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



