미래 천문·우주 분야 꿈 키운 '제22회 천문우주탐구대회' 성료

대전교육과학연구원, 초등학생·중학생으로 구성된 26개 팀 참가

미래 천문·우주 분야의 꿈을 키운 '제22회 천문우주탐구대회'가 성황리에 마무리됐다.

대전교육과학연구원은 지난 17일부터 18일까지 천문우주탐구대회를 진행했으며, 올해에는 천체망원경을 보유하지 않은 학생들도 참여할 수 있도록 대회 운영 방식을 개선해, 예년에 비해 참가 학생 수가 증가하는 성과를 보였다.

천문우주탐구대회는 천문우주 분야에 대한 학생들의 흥미를 높이고, 진로 탐색 기회를 제공하며, 과학적 탐구 능력을 배양하기 위해 운영하고 있다.

올해 대회에는 초등학생(4~6학년)과 중학생으로 구성된 67개 팀이 참가해 지난 6월에 1차 심사를 거쳤으며, 그중 26개 팀이 최종 심사에 진출했다.

최종 심사는 탐구보고서와 포스터를 활용한 발표 평가로 이뤄졌으며, 창의성·타당성·노력도 등을 종합적이고 공정하게 평가했다. 입상 결과는 금상, 은상, 동상으로 구분돼 오는 24일에 각 학교로 안내할 예정이다.

대전교육과학연구원 윤기원 원장은 "이번 대회를 통해 학생들이 과학 탐구의 본질적인 즐거움을 느끼고, 미래 천문·우주 분야에 대한 꿈을 키우는 뜻깊은 계기가 됐기를 바란다"고 말했다.





