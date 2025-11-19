본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

미래 천문·우주 분야 꿈 키운 '제22회 천문우주탐구대회' 성료

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.19 10:00

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대전교육과학연구원, 초등학생·중학생으로 구성된 26개 팀 참가

사진=대전교육청 제공

사진=대전교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

미래 천문·우주 분야의 꿈을 키운 '제22회 천문우주탐구대회'가 성황리에 마무리됐다.


대전교육과학연구원은 지난 17일부터 18일까지 천문우주탐구대회를 진행했으며, 올해에는 천체망원경을 보유하지 않은 학생들도 참여할 수 있도록 대회 운영 방식을 개선해, 예년에 비해 참가 학생 수가 증가하는 성과를 보였다.

천문우주탐구대회는 천문우주 분야에 대한 학생들의 흥미를 높이고, 진로 탐색 기회를 제공하며, 과학적 탐구 능력을 배양하기 위해 운영하고 있다.


올해 대회에는 초등학생(4~6학년)과 중학생으로 구성된 67개 팀이 참가해 지난 6월에 1차 심사를 거쳤으며, 그중 26개 팀이 최종 심사에 진출했다.


사진=대전교육청 제공

사진=대전교육청 제공

원본보기 아이콘

최종 심사는 탐구보고서와 포스터를 활용한 발표 평가로 이뤄졌으며, 창의성·타당성·노력도 등을 종합적이고 공정하게 평가했다. 입상 결과는 금상, 은상, 동상으로 구분돼 오는 24일에 각 학교로 안내할 예정이다.

대전교육과학연구원 윤기원 원장은 "이번 대회를 통해 학생들이 과학 탐구의 본질적인 즐거움을 느끼고, 미래 천문·우주 분야에 대한 꿈을 키우는 뜻깊은 계기가 됐기를 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"식중독 아닌 호텔 방역 탓?" 튀르키예 독일인 관광객 가족 사망 원인 여전히 미궁

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기