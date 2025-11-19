글로벌 펀드매니저 "AI 과투자"…다수 의견으로 처음

172명 대상 펀드매니저 대상 설문조사

응답자 절반은 AI 주식 "버블"



전 세계 펀드매니저 다수는 현재 인공지능(AI) 관련 투자가 과열 국면에 있다고 평가했다. 일부는 AI 관련 주식이 이미 거품 단계에 진입했다고 지적하며 이를 인플레이션이나 미국 소비 둔화보다 더 큰 테일 리스크(tail risk·꼬리위험)로 꼽았다.

18일(현지시간) 뱅크오브아메리카(BofA)가 이달 7~13일 5000억달러(약 732조원) 규모 자산을 운용하는 172명의 펀드매니저를 대상으로 실시한 설문에서 'AI 투자가 과도하다'는 응답이 '과도하지 않다'는 응답보다 20%포인트 더 많았다. BofA가 관련 통계를 집계하기 시작한 2005년 이후 과투자 의견이 다수를 차지한 것은 이번이 처음이다. BofA 애널리스트들은 "이는 AI 설비투자 규모와 그 자금조달 방식에 대한 우려가 커진 데 따른 것"이라고 설명했다.

실제 채권시장에선 AI 관련 자금조달이 활발히 이뤄지고 있다. 미국 기업들은 올해 AI 관련 프로젝트를 위해 2000억달러(약293조원) 이상 회사채를 발행했으며, 시장에서는 앞으로 더 많은 회사채가 시장에 쏟아질 수 있다는 '홍수(flood)' 경고가 나오고 있다고 파이낸셜타임스(FT)는 전했다.

안톤 도브로브스키 티로프라이스 채권 포트폴리오 전문가는 "공·사모 신용이 AI 투자의 주요 자금원이 됐고, 이 시장이 급팽창하면서 우려를 낳고 있다"고 말했다. 바클레이스는 하이퍼스케일러(Hyperscaler·대규모 클라우드 서비스 제공업체)와 중소기업의 AI 관련 누적 투자 규모가 2029년 미국 국내총생산(GDP)의 10%를 넘어설 수 있다고 전망했다.

올해 미 증시를 주도한 기술주들이 거품론에 휩싸이며 조정을 겪고 있는 가운데 펀드 매니저들도 AI 거품론을 경계했다. 응답에 응한 이들 중 절반 이상이 AI 주식이 이미 버블 상태에 놓여있다고 진단했다.

응답자의 45%는 AI 거품을 글로벌 경제의 최대 테일 리스크로 지목했다. 이는 한 달 전(33%)보다 크게 높아진 수치로, AI 버블 우려가 시장에 확산하고 있음을 시사한다. 테일 리스크는 발생 가능성은 작지만 일단 현실화하면 시장에 막대한 충격을 주는 위험을 의미한다. 응답자들은 AI 버블을 인플레이션이나 미국 소비 둔화보다 더 큰 위협으로 평가했다.

흥미로운 점은 AI 관련 과열 우려와 거품론이 커지고 있음에도 투자심리는 오히려 개선되고 있다는 점이다. 글로벌 주식 등 위험자산에 대한 비중 확대 응답은 올해 2월 이후 최고치를 기록했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>