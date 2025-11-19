본문 바로가기
불법체류 여성들, 왜 부산 도심 오피스텔서 살았나?

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.19 09:55

3곳 차려 외국인 고용, 성매매 영업 40대 남성 검거

부산 도심 오피스텔에서 외국인 여성 등을 고용해 불법 성매매 영업을 해온 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.


성매매 여성 대부분이 불법체류 외국인으로 확인되면서 비슷한 형태의 은밀한 성매매 업소가 도심 주거지에 확산하고 있다는 우려를 낳고 있다.

부산 강서경찰서에 따르면 A씨(40대·남)는 지난해 5월부터 이달 13일까지 강서구 명지동 오피스텔 3개 호실을 임차해 외국인 여성 3명을 고용하고 인터넷 광고 등을 통해 성매매를 알선한 혐의를 받는다.


경찰은 지난 13일 저녁 해당 오피스텔을 기습 단속해 성매매가 이뤄지는 현장에서 남성 1명과 외국인 여성 1명을 검거했다. 이어 업주 A씨와 성매매에 관여한 외국인 여성 2명을 추가로 붙잡았다. 현장에서는 피임도구와 영업장부 등 성매매 운영 정황이 담긴 자료도 확보됐다.


A씨는 2년 가까이 불법체류 외국인 여성들을 고용해 성매매를 이어온 것으로 조사됐다. 성매수자는 2500여명, 부당이득은 3억원에 달하는 것으로 추산된다.

경찰 관계자는 "점조직 형태로 운영해 다른 지역에서도 영업을 이어온 정황을 파악하고 추가 수사를 진행하고 있다"고 말했다.


이번에 단속된 외국인 여성 3명은 모두 불법체류자로 확인돼 출입국관리사무소로 인계됐다. 경찰은 압수한 자료를 토대로 기존 성매수자들을 확인하고 수사를 확대하고 있다.

불법체류 외국인 여성의 성매매 영업 장소로 쓰인 강서구 명지동 오피스텔 모습. 부산경찰청 제공

불법체류 외국인 여성의 성매매 영업 장소로 쓰인 강서구 명지동 오피스텔 모습. 부산경찰청 제공

원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
