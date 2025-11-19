"헤지스·닥스 참여"…LF몰, '블랙프라이데이'서 최대 91%↓

2000개 브랜드 참여, 152만개 상품 할인

지난해 행사 기간 300만명 이상 방문

LF가 운영하는 종합 쇼핑몰 LF몰이 오는 21일부터 일주일간 하반기 최대 규모의 혜택을 담은 '블랙프라이데이' 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.

행사는 21일 오전 10시부터 28일 오전 10시까지 이어진다. 헤지스, 닥스, 질스튜어트 등 LF 브랜드를 포함해 2000여 개 브랜드가 참여하며, 약 152만개 상품이 할인 혜택으로 제공된다.

LF몰은 매해 블랙프라이데이를 진행하며 높은 호응을 얻고 있다. 지난해에는 행사 기간 내 방문자 수가 300만명을 넘어섰으며, 일부 브랜드 매출이 평소 대비 약 90배 증가하는 성과를 기록했다.

이번 행사에서는 ▲하루 특가 ▲브랜드 릴레이 딜 ▲카테고리 특가 ▲반값세일 등 다양한 코너를 준비했다. '하루 특가'에서는 코트, 겨울 이너, 방한화, 골프웨어 등을 매일 오전 10시부터 24시간 동안 최대 91% 할인가로 선보인다. 또한 바네사브루노, 바버, 베베드피노 등 하루 10개 인기 브랜드를 엄선해 릴레이 딜을 운영하며, 가을 클리어런스부터 겨울 신제품까지 폭넓게 구성했다.

카테고리 특가 코너에서는 아우터, 골프·스포츠, 상의 등 매일 한 가지 카테고리를 선정해, 이를 더욱 세분화한 큐레이션 제품을 최저가에 제안한다. 아우터의 경우 코트, 경량 패딩, 헤비 아우터 등 겨울 필수 아이템을 집중 구성한다.

반값세일 코너에서는 롱 코트, 퍼 자켓 등 다양한 패션 아이템을 최초 소비자가 대비 최소 50% 이상 할인한 가격으로 제공해 부담 없는 쇼핑이 가능하다.

LF몰 회원이라면 누구나 참여할 수 있는 래플 이벤트도 열린다. LF몰 로그인 후 응모하면 추첨을 통해 골드바, 스마트폰, 명품 지갑 등 경품을 매일 증정한다.

풍성한 혜택도 준비했다. 행사 제품을 5만원 이상 구매 시 10%(최대 2만원) 할인받을 수 있는 일반쿠폰을 제공하며, 여기에 5%,10% 추가 할인이 가능한 플러스쿠폰을 무제한 제공한다. 15만원 이상 구매 고객을 위해서는 매일 12시, 15시, 18시, 21시 총 4회, 50명 한정으로 15%(최대 10만원) 할인 쿠폰을 선착순 제공한다. 또한, 50만원 이상 구매 시 금액대별로 최대 4만원의 'LF몰 e-기프트 마일리지'를 지급한다. 행사 대상 상품은 이미지 상단에 '블랙프라이데이' 뱃지가 표시된 제품을 통해 확인할 수 있다.

LF몰 관계자는 "1년 중 가장 기다려온 쇼핑 시즌인 만큼 기대에 부응하고자 보다 폭넓은 선택지와 혜택을 준비했다"며 "매일 달라지는 프로모션을 잘 활용해 만족스러운 겨울 준비를 하시길 바란다"고 전했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



