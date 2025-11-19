용산국제업무지구, 20일 실시계획인가·고시…본격 사업 착수

업무·주거·여가 기능 어우러진 글로벌 콤팩트시티

서울 용산구(구청장 박희영)가 10여년간 표류하던 ‘용산국제업무지구 도시개발사업’의 실시계획인가·고시를 20일 낸다고 19일 밝혔다.

동부이촌동에서 바라본 용산국제업무지구 전경. 용산구 제공.

이번 실시계획 인가는 공사 착수 전 행정기관의 최종 승인을 의미하며, 이를 통해 용산역 정비창 부지가 국제업무와 첨단신산업의 중심지이자 환경친화적인 미래도시로 탈바꿈할 추진 동력을 확보했다.

약 45만㎡ 규모의 용산국제업무지구는 랜드마크 오피스, 컨벤션센터, 국제전시장·공연장 등이 조성되는 국제업무존과 정보통신기술(ICT)기반 미래신산업 업무시설, 주거·생활 SOC로 구성돼 업무·교류·주거·놀이가 모두 보행 가능한 글로벌 콤팩트 시티로 개발된다. 지하·지상·공중 도시가 다층적으로 조성되며, 인공지능(AI)과 스마트교통, 첨단물류가 결합된 입체보행네트워크형 스마트도시로 계획 중이다.

이 사업은 2007년 추진 후 중단됐다가 2021년 서울시 개발구상 발표 후 다시 추진력을 얻었고, 올해 말 착공해 2028년 기반시설 준공을 목표로 한다. 이달 27일에는 한강로3가 40-1 일대에서 기공식이 열린다.

박희영 용산구청장은 “이번 실시계획 인가 고시는 용산을 서울의 새로운 국제경제 중심지로 재탄생시키는 신호탄”이라며 “사업시행자와 협력해 국제 경쟁력을 갖춘 핵심 거점으로 조성하겠다”고 말했다.

용산국제업무지구 국제업무존 중앙부 그린커브. 용산구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



