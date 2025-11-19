클라우드플레어 장애에 챗GPT·X 등 글로벌 웹 한때 먹통

18일 저녁 대규모 장애…챗GPT·X·LoL 등 잇따라 접속 불안

클라우드플레어 "추가 오류 감시 중"

글로벌 콘텐츠 전송망(CDN) 기업 클라우드플레어에서 서비스 장애가 발생하면서 챗GPT, X(옛 트위터) 등 주요 웹사이트가 18일 저녁 한때 접속 불안정 현상을 겪었다.

클라우드플레어는 이날 한국시간 오후 8시 48분경 공식 채널을 통해 "글로벌 네트워크 관련 내부 서비스 저하가 감지됐다"며 "일부 서비스가 간헐적으로 영향을 받을 수 있다. 복구 작업을 진행 중이며 조치 상황을 곧바로 공유하겠다"고 공지했다.

이 영향으로 X와 챗GPT, 온라인 게임 LoL(리그 오브 레전드) 등은 접속이 지연되거나 페이지가 제대로 표시되지 않는 문제가 나타났다.

웹사이트 장애를 집계하는 '다운디텍터' 역시 자체적으로 클라우드플레어 인프라를 사용하고 있어 접속 지연이 발생했다고 밝혔다. 다운디텍터 집계에 따르면 이날 X 서비스 장애 신고는 분당 최대 1만522건, 스포티파이는 970건, LoL은 743건 수준에 달했다.

장애 범위는 글로벌로 확산됐다. 드롭박스, 코인베이스, 무디스 신용평가 서비스 등 다수 기업 웹사이트도 같은 시기 접속이 어려웠던 것으로 파악됐다. 미국 뉴저지 교통국은 일부 디지털 서비스가 일시 중단되거나 로딩이 느려질 수 있다고 공지했으며, 뉴욕시 역시 시 서비스 차질 신고가 접수됐다고 전했다.

클라우드플레어는 19일 오전 12시경 "문제가 해결됐다"며 대부분의 서비스가 정상화됐다고 밝혔다. 다만 오류가 완전히 해소됐는지 확인하기 위해 모니터링을 이어가고 있다고 설명했다. 이후 0시 40분에는 잔여 이슈 해결 작업을 계속 진행 중이며 추가 장애 가능성도 지켜보고 있다고 업데이트했다.

전 세계 웹사이트 약 20%가 클라우드플레어 CDN을 이용하는 만큼 영향도 컸다. 클라우드플레어는 이용자와 웹사이트 사이의 트래픽을 중계하고, 콘텐츠를 여러 서버에 미러링해 빠르게 제공하는 역할을 한다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>