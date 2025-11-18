본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

한-UAE, 첨단산업 협력 강화…양해각서 7건 체결

송승섭기자

입력2025.11.18 21:02

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이재명 대통령이 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 대통령궁에서 열린 국빈방문 공식 환영식에서 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 이동하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 대통령궁에서 열린 국빈방문 공식 환영식에서 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 이동하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

한국과 아랍에미리트(UAE)는 18일(현지시간) 아부다비에서 양국의 첨단산업 분야 협력 강화를 위한 양해각서(MOU) 7건을 체결했다.


이재명 대통령과 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령은 이날 UAE 대통령궁인 '카스르 알 와탄'에서 한-UAE MOU 교환식을 가졌다.

양국은 '원자력 신기술·인공지능(AI) 및 글로벌 시장 협력에 대한 파트너십'을 체결했다. 문서에는 한국전력공사 사장과 UAE 원자력공사(ENEC) 사장이 서명했다. 이와 함께 'AI 분야 협력에 관한 MOU', '전략적 AI 협력 프레임워크' 등의 문서가 함께 채택했다.


이밖에도 '바이오헬스 분야 포괄적 협력에 대한 MOU', '지식재산 분야에서의 심화 협력에 관한 MOU' 등 첨단산업 분야 양해각서 체결도 진행됐다.


양국은 '평화적 목적을 위한 우주탐사와 이용 협력에 관한 MOU'도 맺었다. 이 대통령은 최근 UAE와의 공동 위성 개발 및 위성항법 인프라 구축 협력 등에 의지를 드러낸 바 있다.

한편 지난해 양국이 지난해 체결한 '포괄적경제동반자협정(CEPA)'과 관련된 'CEPA 경제협력위원회 행정 및 운영 MOU'도 채택됐다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

새로운 이슈 보기