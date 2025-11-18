한-UAE, 첨단산업 협력 강화…양해각서 7건 체결

이재명 대통령이 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 대통령궁에서 열린 국빈방문 공식 환영식에서 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 이동하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국과 아랍에미리트(UAE)는 18일(현지시간) 아부다비에서 양국의 첨단산업 분야 협력 강화를 위한 양해각서(MOU) 7건을 체결했다.

이재명 대통령과 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령은 이날 UAE 대통령궁인 '카스르 알 와탄'에서 한-UAE MOU 교환식을 가졌다.

양국은 '원자력 신기술·인공지능(AI) 및 글로벌 시장 협력에 대한 파트너십'을 체결했다. 문서에는 한국전력공사 사장과 UAE 원자력공사(ENEC) 사장이 서명했다. 이와 함께 'AI 분야 협력에 관한 MOU', '전략적 AI 협력 프레임워크' 등의 문서가 함께 채택했다.

이밖에도 '바이오헬스 분야 포괄적 협력에 대한 MOU', '지식재산 분야에서의 심화 협력에 관한 MOU' 등 첨단산업 분야 양해각서 체결도 진행됐다.

양국은 '평화적 목적을 위한 우주탐사와 이용 협력에 관한 MOU'도 맺었다. 이 대통령은 최근 UAE와의 공동 위성 개발 및 위성항법 인프라 구축 협력 등에 의지를 드러낸 바 있다.

한편 지난해 양국이 지난해 체결한 '포괄적경제동반자협정(CEPA)'과 관련된 'CEPA 경제협력위원회 행정 및 운영 MOU'도 채택됐다.





