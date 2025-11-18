본문 바로가기
현대카드 슈퍼매치 테니스 '시너vs알카라스' 선예매 10분만에 매진

문채석기자

입력2025.11.18 17:50

일반예매 19일 놀 인터파크서 진행

현대카드는 세계 최고 테니스 스타 야닉 시너와 카를로스 알카라스 간 대결인 '현대카드 슈퍼매치 14' 선예매 오픈 10분 만에 티켓을 모두 판매했다고 18일 밝혔다.


현대카드는 이날 정오 선예매 시작 10분 만에 준비한 티켓을 모두 팔았다.

다음 날 정오부터 시작되는 일반 예매 티켓은 놀 인터파크를 통해 구매할 수 있다.


일반 예매에 대한 자세한 내용은 현대카드 다이브 애플리케이션과 홈페이지, 현대카드 공식 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.


내년 1월10일 인천 인스파이어리조트 아레나에서 열리는 이번 슈퍼매치는 세계 남자 테니스 1·2위 대결이다.

세계 최초로 두 선수 단독 이벤트 경기를 한국에서 관람할 수 있는 만큼 공개 직후부터 큰 주목을 받았다.


두 선수는 테니스 빅3 시대(노박 조코비치·라파엘 나달·로저 페더러)의 뒤를 이어 '알카라스-시너 시대'를 열었다고 평가받는다. 두 선수의 대결은 테니스계 최고 라이벌전으로 꼽힌다.


현대카드 슈퍼매치는 스포츠와 문화를 결합한 독창적인 문화 마케팅 브랜드다.


2005년 마리아 샤라포바와 비너스 윌리엄스의 테니스 매치를 시작으로, 20년간 피겨스케이팅·스노보드·댄스스포츠·골프 등 종목 세계 최고 라이벌 매치를 한국에서 즐기는 경험을 제공해왔다.


이번 슈퍼매치 14는 tvN와 티빙(TVING)을 통해 생중계된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
