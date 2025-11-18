이준석 개혁신당 대표 보좌진, 성비위 혐의로 검찰 송치

이준석 개혁신당 의원실 소속 보좌진이 성 비위 의혹으로 검찰에 넘겨졌다.

18일 법조계와 정치권에 따르면 서울 영등포경찰서는 지난달 성 비위 의혹을 받는 이 의원실 소속 비서관 A씨를 서울남부지검에 불구속 송치했다.

이준석 개혁신당 대표. 연합뉴스

이 의원실은 A씨를 5급에서 9급으로 강등하고 국회사무처에 직권면직을 요청한 것으로 알려졌다.

A씨는 이달 초 학업을 이유로 의원실에 사의를 표명했다.

후임자를 선발한 이 의원실은 전날 관련 서류를 국회사무처에 제출했다. 하지만 국회사무처 측은 "A씨가 검찰로 송치된 사건이 있어 징계 여부가 확정될 때까지 의원면직이 어렵다"고 설명했다.

A씨는 이 의원실에 한 여성과 시비가 붙었을 뿐 억울하다는 취지로 해명한 것으로 전해졌다.





