경찰, 조사 2시간 만에 귀가한 전광훈 21일 재소환

최동현기자

입력2025.11.18 17:29

서울서부지법 난동 사태의 배후를 수사하는 경찰이 전광훈 사랑제일교회 목사를 재소환한다.


18일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 안보수사과는 오는 21일 특수건조물침입·특수공무집행방해 교사 등 혐의 피의자로 전 목사를 다시 불러 조사할 계획이다.

전 목사는 이날 오전 10시께 처음 경찰에 출석해 조사받았다. 하지만 지병을 이유로 출석 약 2시간 만인 오후 12시40분께 귀가했다.


경찰은 전 목사가 신앙심을 내세워 최측근들을 '가스라이팅'했고 측근과 보수 유튜버들에게 자금을 지원해 지난 1월19일 시위대의 서부지법 난입을 부추긴 것으로 의심하고 있다.


서울서부지법 폭력 난동 사태의 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사가 18일 피의자 신분으로 서울경찰청에 출석하고 있다. 연합뉴스

최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

