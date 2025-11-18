본문 바로가기
"신용은 중요해요" … BNK경남은행, 창원중학교 학생 대상 금융 교육 실시

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.18 15:44

3학년 학생 180명에게 보이스피싱
영상 시청과 퀴즈 풀이도 진행

BNK경남은행은 창원중학교에 '1사 1교 금융교육'을 지원했다고 18일 밝혔다.


금융교육 강사로 나선 BNK경남은행 직원 3명은 창원중학교를 방문해 3학년 학생 180여명을 대상으로 교육을 실시했다.

창원중학교에 '1사1교 금융교육' 지원.

창원중학교에 ‘1사1교 금융교육’ 지원.

'사회 초년생들이 알아야 할 신용의 중요성 및 미래 위험 대비'를 주제로 △금융기관의 역할 이해하기 △청소년기에 필요한 나의 신용도 높이기 등의 방법을 전달했다.

또 학생들이 금융교육에 집중할 수 있도록 보이스피싱ㆍ스미싱 등 전자금융사기와 관련한 동영상 시청과 퀴즈 풀이도 진행했다.


창원중학교 김도언 학생은 "금융교육 강사들이 실제 사례를 예로 들어 설명을 잘해줘서 쉽게 이해할 수 있었다. 이번 금융교육이 저뿐만 아니라 사회로 나아갈 우리들에게 실질적으로 많은 도움이 될 것 같다"고 전했다.


BNK경남은행 김덕원 소장은 "청소년 시기에 형성한 올바른 금융 습관은 평생의 자산이 된다. 학생들이 이번 금융교육을 계기로 합리적인 금융 생활을 실천해 나갔으면 좋겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
