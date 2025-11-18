본문 바로가기
토스, 페이스페이 가입자 100만명 돌파

문채석기자

입력2025.11.18 15:10

출시 두 달 반…일평균 신규 가입자 8200명 이상 증가

토스 운영사 비바리퍼블리카는 얼굴 인식 기반 결제 서비스 페이스페이 누적 가입자 수 100만명을 돌파했다고 18일 밝혔다.


지난 3월 편의점 업계와 서울 일부 매장에서 베타 서비스를 시작한 뒤 약 8개월, 지난 9월 초 정식 출시 이후 두 달 반 만에 이룬 성과다.

정식 출시 시점의 가입자 수가 약 40만명이었던 점을 고려하면 이후 73일간 하루 평균 8200명 이상이 새로 가입했다. 약 10.5초마다 1명씩 가입한 셈이다.


페이스페이는 단말기를 보기만 하면 결제되는 얼굴 인식 기반 간편결제 서비스다. 카드나 스마트폰 없이 1초 안에 결제하는 속도, 간편함, 차별화된 보안성이 강점이다.


토스 애플리케이션에서 얼굴과 결제 수단을 한 번만 등록하면 언제든지 쓸 수 있다.

토스는 페이스페이 실제 사용률이 높다고 했다. 이달 기준 전국 페이스페이 사용 가능 가맹점 중 절반 가까이에서 한 번 이상 결제가 발생했다.


서울 지역은 전체 가맹점 중 약 79%에서 결제가 진행됐다. 특히 카페 업종 사용률은 약 95%에 달했다.


토스에 따르면 페이스페이는 개인정보보호위원회 사전적정성 검토를 받은 국내 유일 얼굴 결제 서비스다.


위변조 탐지 기술 라이브니스, 이상거래탐지시스템(FDS), 얼굴 변화와 유사 얼굴을 정밀하게 구분하는 페이셜 레코그니션 모델 등을 통해 보안 리스크를 전방위적으로 탐지·관리하고 있다.


토스 관계자는 "편의성, 신속성뿐 아니라 토스가 집중해 온 보안에 대한 소비자들의 신뢰가 페이스페이 확산의 기반이 됐다고 본다"며 "앞으로도 더 많은 사용자가 일상에서 결제의 즐거움을 느끼도록 사용처와 기능을 확대해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
