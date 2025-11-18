Arm, 엔비디아 칩 연결기술 'NV링크' 채택

엔비디아 'NV링크', 업계 표준되나

영국 반도체 설계회사 암(Arm)이 엔비디아의 칩 연결 기술 'NV링크'를 자사 플랫폼에 적용하기로 하면서 엔비디아 기술이 업계 표준으로 자리 잡을지 여부에 관심이 쏠린다.

암은 17일(현지시간) 자사의 AI 데이터센터용 칩 설계 플랫폼 '네오버스'에 엔비디아의 칩 간 연결 기술 'NV링크'를 적용할 계획이라고 밝혔다.

앞서 엔비디아는 NV링크를 '퓨전'이라는 이름으로 공개해 다른 하드웨어 제조사가 해당 기술을 이용할 수 있도록 했다. AI 데이터센터의 대형화로 수백만 개의 중앙처리장치(CPU)·그래픽처리장치(GPU) 간 연결 기술이 중요해진 상황에서, 암이 엔비디아의 NV링크 기술을 채택하면 해당 기술이 사실상 업계 표준처럼 될 가능성이 커진다.

암 입장에서도 AI 인프라에서 가장 높은 평가를 받는 엔비디아의 기술을 쓰면 더 많은 데이터센터가 자사 플랫폼을 선택할 것으로 기대된다. 르네 하스 암 최고경영자(CEO)는 "암과 엔비디아는 AI 인프라의 새로운 기준을 세우기 위해 노력하고 있다"며 "엔비디아 NV링크 퓨전으로 암 네오버스 플랫폼을 확장해 암을 기반으로 하는 모든 파트너에게 (엔비디아의 최신 제품인) '그레이스 블랙웰'급 성능을 제공한다"고 했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO도 "NV링크 퓨전은 AI 시대의 연결 구조로 모든 CPU와 GPU 등을 하나의 통합된 아키텍처로 연결한다"며 "우리는 암과 함께 이 비전을 네오버스 전반으로 확장할 것"이라고 했다.

이밖에 인텔도 지난 9월 엔비디아와 협약을 통해 일부 서버 제품에 NV링크를 채택하기로 한 바 있다.





이승형 기자



