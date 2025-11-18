본문 바로가기
UAE, 李대통령 국빈 방문에 '최대·최다' 태극기 게양

임철영기자

입력2025.11.18 14:44

UAE 내무부 앞에 최대 크기 태극기
주요 기관 건물에 태극기 조명
"도로에 건 태극기 역대 최다"
칼둔 아부다비 행정청장 등 '영예 수행' 자격으로 동행

아랍에미리트(UAE)가 이재명 대통령의 국빈 방문에 공항을 포함해 대통령궁, 그랜드 모스크, 주요 기관 등에 양국 국기를 잇달아 게양했다.

ADGM(아부다비 금융자유구역)(제공: 대통령실)

ADGM(아부다비 금융자유구역)(제공: 대통령실)

18일(현지시간) 김남준 대통령실 대변인은 서면 브리핑을 통해 "UAE가 최고 수준의 예우를 갖춰 이 대통령 부부를 영접했다"면서 "내무부 청사 앞에는 UAE가 지금까지 내걸었던 다른 나라의 국기들과 비교해도 역대 가장 큰 크기의 태극기를 게양했다"고 설명했다. UAE 측은 주요 도로에 내건 태극기의 숫자 역시 역대 가장 많은 숫자라고 설명했다고 한다.

Hazza bin Zayed Stadium(축구경기장)(제공: 대통령실)

Hazza bin Zayed Stadium(축구경기장)(제공: 대통령실)

UAE는 애드녹(ADNOC·아부다비석유공사) 본사 건물 등 주요 기관과 랜드마크 건물의 외벽에 태극기 모양의 조명을 점등하기도 했다. 특히 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장을 비롯해 마이사 빈트 살렘 알 샴시 국무장관을 '영예 수행 인사'로 지정해 이번 국빈 방문기간 이 대통령의 일정에 동행하도록 했다.


UAE 방문 첫 일정으로 이 대통령이 찾은 현충원 방문 때에는 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령의 차남인 디얍 개발·보훈 사무국 부의장이 직접 안내를 맡기도 했다.

ADNOC Headquarters(국영석유회사 본사)(제공: 대통령실)

ADNOC Headquarters(국영석유회사 본사)(제공: 대통령실)

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
