UAE, 李대통령 국빈 방문에 '최대·최다' 태극기 게양

아랍에미리트(UAE)가 이재명 대통령의 국빈 방문에 공항을 포함해 대통령궁, 그랜드 모스크, 주요 기관 등에 양국 국기를 잇달아 게양했다.
18일(현지시간) 김남준 대통령실 대변인은 서면 브리핑을 통해 "UAE가 최고 수준의 예우를 갖춰 이 대통령 부부를 영접했다"면서 "내무부 청사 앞에는 UAE가 지금까지 내걸었던 다른 나라의 국기들과 비교해도 역대 가장 큰 크기의 태극기를 게양했다"고 설명했다. UAE 측은 주요 도로에 내건 태극기의 숫자 역시 역대 가장 많은 숫자라고 설명했다고 한다.
UAE는 애드녹(ADNOC·아부다비석유공사) 본사 건물 등 주요 기관과 랜드마크 건물의 외벽에 태극기 모양의 조명을 점등하기도 했다. 특히 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장을 비롯해 마이사 빈트 살렘 알 샴시 국무장관을 '영예 수행 인사'로 지정해 이번 국빈 방문기간 이 대통령의 일정에 동행하도록 했다.
UAE 방문 첫 일정으로 이 대통령이 찾은 현충원 방문 때에는 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령의 차남인 디얍 개발·보훈 사무국 부의장이 직접 안내를 맡기도 했다.
