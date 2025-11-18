본문 바로가기
헬기장·담벼락 둘러보고 "그날 잊지말자"…국회서 만든다는 여행상품

박지수인턴기자

입력2025.11.18 14:39

헬기 착륙장소·월담 장소 등
"차라리 헐어버려야 오래 기억"

우원식 국회의장. 대한민국국회

12·3 비상계엄 1주년에 맞춰 국회 본청 건물 담벼락과 벽면에 영상을 쏘는 미디어 파사드, 계엄 관련 국회 주요 지역을 돌아보는 이른바 다크 투어리즘(Dark tourism)이 추진된다. 다크 투어리즘은 전쟁·학살·재난 등 비극적 역사의 현장을 방문해 교훈을 얻는 여행이다.


18일 탁현민 국회의장 행사기획자문관은 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "비상계엄을 기억할 수 있는 방법을 우원식 국회의장과 국회에서 고민하다가 기억할 만한 장치를 만들어 놨으면 좋겠다(고 했다)"며 이같이 전했다.

이어 "(계엄군이) 헬기를 타고 내려왔던 장소, (의원들이) 월담한 곳, (계엄군이) 유리창을 깬 곳 등 주요 포스트가 있다"며 "의장이나 당시 현장에서 저항했던 의원들도 참여해 말 그대로 '그날을 잊지 않기 위한 투어' 프로그램을 준비하고 있다"고 설명했다.


기존 전시 방법으로는 많은 사람들이 보기 어렵고, 의미를 표현하기 어려울 것이라고 전하면서 미디어 파사트 같은 방법을 생각한 배경도 공유했다.


탁현민 자문관은 당시 국회 진입을 위해 우원식 의장이 넘어갔던 국회 담장과 관련해 "설치물이나 표지석 같은 것을 세워놓으면 훼손하거나 폄훼하는 사람이 생기기 마련"이라며 "발상을 바꿔 헐어버리면 왜 헐렸는지 두고두고 복기할 수 있다"라고 전했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
