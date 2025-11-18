본문 바로가기
이천시, 경기도 여름철 자연재난 종합평가서 1위 차지

정두환기자

입력2025.11.18 13:34

기관·개인 표창…내년 사업 예산 4.5억원 확보

경기도 이천시는 '2025년 경기도 여름철 자연재난 종합 평가'에서 1위에 선정됐다고 18일 밝혔다. 이에 따라 시는 경기도지사 기관 및 개인 표창과 함께 내년 상반기 사업 예산으로 4억5000만원의 포상금을 확보했다고 설명했다.

이천시, 경기도 여름철 자연재난 종합평가서 1위 차지
경기도가 31개 시·군을 대상으로 태풍·호우 등 여름철 자연재난에 대한 대응을 점검한 이번 평가에서 이천시는 ▲재난 예방 사업 추진 ▲여름철 사전 대비 실태점검 ▲위험 기상 발효 시 재난상황대응 ▲유관기관 협업체계 구축 등에서 높은 점수를 받았다. 또 자율방재단의 침수우려지역 합동 순찰, 빗물받이 점검·정비, 피해 복구 활동 등은 민간 협력 풍수해 대응 우수사례로 뽑혔다.


시는 최근 기상이변에 대비해 재해 예방과 대비에 중점을 두고 신속한 상황 대응책을 마련해 인명피해 제로화 및 재산 피해 최소화를 달성했다. 특히 올해는 인명피해 우려 지역 10개소 지정 관리, 배수펌프장 펌프 시설 교체 및 유지보수, 침수·사면 위험감지 경보시스템 10개소 서리 등 시설 점검을 크게 강화했다.

김경희 이천시장은 "이번 우수 시군 선정은 전 부서와 유관기관, 그리고 시민 여러분이 적극적으로 참여해 주신 덕분"이라며 "평가 결과를 바탕으로 겨울철에도 자연 재난 피해 최소화를 위한 상황 대응체계를 더욱 고도화해 나가겠다"고 말했다





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
