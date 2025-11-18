신혼부부 가전제품 대금 도박 빚에 사용…업체 대리점장 송치

예비 신혼부부의 가전제품 구매대금을 받고 잠적했다가 체포된 LG전자 대리점 지점장이 검찰에 넘겨졌다.

서울 동대문경찰서는 18일 사기 혐의를 받는 40대 남성 양모씨를 송치했다고 밝혔다.

양씨는 예비 신혼부부 등 고객으로부터 수백만원에서 수천만원 상당의 가전제품 대금을 받아 챙긴 뒤 잠적한 혐의를 받는다. 총 피해 규모는 수억원에 달하는 것으로 알려졌다.

양씨는 근무 중에도 온라인 도박을 할 정도로 중독이 심했던 것으로 알려졌는데, 판매 대금을 도박 빚을 막기 위해 사용한 것으로 파악됐다.

양씨는 지난 10일 강원도 속초에 있는 한 숙박업소에서 체포됐고 12일 구속됐다.

앞서 LG전자는 "고객 피해에 대해 선제적으로 보상하기로 결정했다"며 "정확한 고객 피해 상황을 파악하는 대로 구체적인 보상 조치에 나설 것"이라고 밝혔다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>