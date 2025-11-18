본문 바로가기
신혼부부 가전제품 대금 도박 빚에 사용…업체 대리점장 송치

최영찬기자

입력2025.11.18 13:30

수정2025.11.18 14:30

예비 신혼부부의 가전제품 구매대금을 받고 잠적했다가 체포된 LG전자 대리점 지점장이 검찰에 넘겨졌다.


서울 동대문경찰서.

서울 동대문경찰서.

서울 동대문경찰서는 18일 사기 혐의를 받는 40대 남성 양모씨를 송치했다고 밝혔다.

양씨는 예비 신혼부부 등 고객으로부터 수백만원에서 수천만원 상당의 가전제품 대금을 받아 챙긴 뒤 잠적한 혐의를 받는다. 총 피해 규모는 수억원에 달하는 것으로 알려졌다.


양씨는 근무 중에도 온라인 도박을 할 정도로 중독이 심했던 것으로 알려졌는데, 판매 대금을 도박 빚을 막기 위해 사용한 것으로 파악됐다.


양씨는 지난 10일 강원도 속초에 있는 한 숙박업소에서 체포됐고 12일 구속됐다.

앞서 LG전자는 "고객 피해에 대해 선제적으로 보상하기로 결정했다"며 "정확한 고객 피해 상황을 파악하는 대로 구체적인 보상 조치에 나설 것"이라고 밝혔다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

