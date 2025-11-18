중·일 갈등에…中서 '짱구는 못말려' 등 개봉 중단

CCTV, 日영화 상영 중단 공식화

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언으로 중·일 간 갈등이 극에 달한 가운데 중국 관영매체가 극장판 '짱구는 못말려' 등 일본 영화의 중국 개봉을 중단한다고 보도했다.

관영 중국중앙TV(CCTV)는 18일 0시께(현지시간) "극장판 '짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈'와 '일하는 세포' 등 수입 일본 영화의 상영이 중단될 것"이라고 밝혔다.

다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

매체는 "영화 수입사와 배급사에 확인한 결과, 일본 수입 영화의 종합적 시장 성과와 중국 관객 정서를 평가해 내린 신중한 결정"이라고 전했다.

앞서 중국 매체들은 두 영화의 중국 배급사가 전날 오후 개봉 취소 통지를 받았고 영화관에서 예매표가 환불되고 있다고 보도했다.

CCTV는 최근 일본 애니메이션 '귀멸의 칼날: 무한성편'이 중국 개봉 초기 기존 팬층을 바탕으로 초기 흥행에 성공했으나 이후 다카이치 총리의 '잘못된 발언'으로 중국 관객의 강한 반발을 사 개봉 사흘 만에 관객 수가 급감했다고 밝혔다. 개봉 5일 차 예상 박스오피스 매출은 2000만위안(약 41억원)으로 하락했다고 전했다.

이어 "이런 상황에서 당초 곧 개봉 예정이던 일본 영화의 수입사와 배급사는 모두 '일본의 도발적 발언이 필연적으로 중국 관객의 일본 영화에 대한 감상에 영향을 미칠 것'이라고 판단했다"며 "관련 당사자(수입사·배급사)는 시장 규칙을 준수하고 관객 의사를 존중해 개봉을 연기하기로 결정했다"고 밝혔다.

CCTV는 이달 16일 기준 중국 본토 박스오피스 올해 매출이 455억4300만위안으로 세계 2위 영화 시장 위치를 유지하고 있으며, 이 중 중국 국산 영화 비중이 88.48%였다고 덧붙였다.

이날 중국 신화통신 계열의 사회관계망서비스(SNS) 계정 '뉴탄친'은 게시물에서 일본 영화 상영 중단까지 포함된 중국의 반격(反制) 조치가 "더 정밀해졌다"며 "다카이치가 잘못된 발언을 철회하지 않는다면 더 많은 반격 조치가 나올 것"이라고 경고했다.

다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원) 예산위원회에서 대만 유사시와 관련해 "(중국이) 전함을 사용해 무력 행사를 수반한다면 존립 위기 사태가 될 수 있는 경우라고 생각한다"고 말했다. 존립 위기 사태로 판단되면 일본은 집단 자위권(무력)을 행사할 수 있다.

이에 중국은 연일 고강도 비난을 쏟아내고 있으며, 자국민에게 일본 방문 자제를 권고하는 등 초강수를 두고 있다. 앞서 2023년 일본산 수산물 수입을 중단한 것처럼 자국 시장의 규모를 무기로 압박에 나선 것으로 풀이된다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>