고배당주와 바이오에 몰리는 순환매 자금...기회를 더 크게 살리려면

입력2025.11.19 10:42

11월 들어 고배당주와 바이오주로 순환매 자금이 몰리며 관련 지수가 강세를 보이고 있다. 헬스케어 관련 지수는 같은 기간 9% 이상 오르며 기술주 지수 상승률을 크게 웃돌았다. 투자자들이 한동안 소외됐던 바이오 섹터로 관심을 돌리면서 외국인 매수세가 집중되는 모습이다. 특히 일부 바이오 기업은 기술이전 계약 등 호재 소식에 강하게 반등했다.


고배당주에도 자금이 몰리고 있다. 정부·여당이 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추기로 하면서 기대감이 형성됐다. 금융지수도 이달 들어 10% 이상 오르며 강세를 보였다. 전문가들은 "연말 차익 실현이 이어지는 동안 바이오·중소형주와 반도체·고배당주를 함께 포트폴리오에 담는 전략이 효과적"이라고 조언했다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.


미래나노텍 , 알테오젠 , 케이엠더블유 , 에코프로 , 현대로템


※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




