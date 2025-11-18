본문 바로가기
용인 수지구청에 '조아용in스토어' 개점

정두환기자

입력2025.11.18 10:12

시 캐릭터 '조아용' 굿즈 판매…자활 참여자가 직접 매장 운영
이상일 시장 "취약계층 자립으로 이어지는 선순환 모범사례"

경기도 용인시가 수지구청에 시 공식 캐릭터 '조아용' 굿즈 전문 판매장인 '조아용in스토어'를 17일 문을 열었다.


이날 문을 연 수지구청점은 2022년 4월 개관한 기흥역 1호점, 지난해 8월 문을 연 용인시청 2호점에 이어 조아용 굿즈의 세 번째 상설 매장이다.

이상일 용인시장이 17일 문을 연 '조아용in스토어' 수지구청점에서 시 캐릭터 '조아용' 굿즈를 살펴보고 있다. 용인시 제공

수지구청 1층 로비에 9.6㎡ 규모로 마련한 수지구청점에서는 ▲조아용 인형 ▲말랑얼굴쿠션 ▲마우스 장패드 ▲담요 ▲볼펜 ▲키링 등 130여 종의 다양한 '조아용' 굿즈를 구매할 수 있다.

특히 이 매장은 용인지역자활센터와 자활사업 참여자들이 직접 매장을 운영하는 시민 참여형 사회적경제 공간으로 운영된다. 굿즈 판매를 통한 수익금은 자활사업과 참여자들의 자립 지원 기금으로 활용된다.


시는 상설 매장 외에도 시민의 조아용 굿즈 접근성을 높이기 위해 지역 내 이마트 7개 지점과 업무협약을 체결하고 순차적으로 이마트 매장 내에서 팝업스토어를 운영해 4114만원의 매출을 기록하기도 했다.


시는 다음 달 11일부터 25일까지 올해 첫 팝업스토어를 운영했던 '스타필드마켓 죽전점'에서 '연말 특별 팝업스토어'를 마련할 예정이다.

이상일 용인시장은 "전국의 다양한 캐릭터 중 '조아용'은 인기와 인지도 면에서 최고의 캐릭터로 자리 잡았다"며 "조아용에 대한 시민의 사랑이 취약계층의 자립으로 이어지는 선순환 구조 모범사례를 제시할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
