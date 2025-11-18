해수부 땡겼으니 담엔?… 부산시, 공공기관 2차 이전 대응 TF 합동회의

2차 이전 유치 대상 검토, 추가 발굴 논의

부산시가 수도권 공공기관 2차 이전에 대비한 구체적인 대응체제를 본격 가동한다.

부산시는 정부 국정과제로 추진 중인 수도권 공공기관 2차 이전에 대응하기 위해 관계부서 합동 회의를 열고 시 차원의 전략을 논의한다고 18일 알렸다. 회의는 이날 오전 10시 시청 26층에서 성희엽 미래혁신부시장 주재로 열린다.

정부는 지방시대위원회의 '5극3특 국가균형성장 추진전략' 발표에 따라 올해 하반기 이전 대상 공공기관 전수조사에 착수하고 2026년 이전 계획 확정, 2027년 임차청사 등을 통한 선도 이전을 예고했었다. 시는 이에 맞춰 대응 전략을 구체화한다는 방침이다.

이번 회의에서는 그간 전담 조직(TF)의 활동을 점검하고 정부·관계부처의 추진 동향, 타 시도 대응 상황을 종합 검토했다. 시는 1차 이전 분야였던 금융·해양·영화·영상 분야를 중심으로 2차 이전 유치 대상 기관을 살피고 부산의 산업 경쟁력과 미래 성장 분야에 맞는 추가 발굴 기관도 논의했다.

관계부서는 이번 회의를 앞두고 중앙부처와 대상 기관을 직접 방문해 동향을 확인하는 등 실무 접근을 병행했다. 시는 이를 토대로 현실적이고 실행 가능한 이전 전략을 마련한다는 계획이다.

부산연구원이 수행 중인 '공공기관 2차 이전 유치 필요성 및 파급효과 분석' 연구 진행 상황도 공유됐다. 시는 유치 전략 수립을 위한 기초자료 확보를 위해 이달 초 관련 연구용역을 의뢰했다.

부산시는 2023년부터 미래혁신부시장을 단장으로 하는 '공공기관 이전추진단 전담 TF'를 운영하고 있다. 공공기관이전팀, 금융기관이전팀, 해양수산부이전지원팀 등 전담 체계를 구축해 유치 필요성을 중앙부처에 설명하고 현안을 파악해 왔다. 지난 10월 28일에도 실무협의체 회의를 열어 유치 전략과 우선순위를 논의했다.

성희엽 미래혁신부시장은 "공공기관 이전은 지역 정책을 넘어 국가균형발전을 위한 정부의 생존 전략"이라며 "해양수산부 이전에 이어 2차 공공기관 이전도 흔들림 없이 준비하겠다"고 힘줬다.





