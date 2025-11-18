본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

빅크, 추수감사절 기념 이벤트 ‘젬스 기빙데이’ 개최

정진기자

입력2025.11.18 13:15

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

빅크, 친구 초대 시 초대자·신규 유저 모두 200 GEM 지급
빅크, 다이슨 에어랩·마샬 스피커·에어팟 프로 등 추수감사절 맞아 경품 확대

사진제공: 빅크(BIGC)

사진제공: 빅크(BIGC)

AD
원본보기 아이콘

'올인원 디지털 베뉴' 플랫폼 빅크(BIGC)가 11월 10일부터 26일까지 추수감사절 시즌 프로모션 '젬스 기빙데이(GEMS GIVING DAY)'를 진행한다. 이번 이벤트는 올 한 해 팬덤으로부터 받은 성원에 보답하는 의미로 마련됐으며, 친구 초대 시 초대자와 신규 가입자 모두에게 200 빅크젬(BIGC GEM)을 지급하는 혜택을 제공한다.


참여 방법은 간단하다. 빅크 앱 내 마이페이지 > 내 정보 수정 > 초대 코드 등록 메뉴에서 친구의 초대 코드를 입력하면 된다. 초대자는 자신의 고유 코드를 공유해 신규 가입을 유도할 수 있으며, 초대받은 유저가 회원가입을 완료하면 양측 모두 200젬을 획득하게 된다.

이번 프로모션에서는 초대 횟수에 따른 랭킹 보상과 경품 증정, 랜덤 추첨 이벤트가 함께 진행된다. 이벤트 기간 동안 초대한 친구 수에 따라 1~50위 유저에게는 최대 20만 GEM까지 순위별로 차등 지급되며, 상위 랭커에게는 다이슨 에어랩 드라이어·마샬 스피커·에어팟 프로 3세대·인스탁스 미니 에보·아크네 스튜디오 스카프 등 다양한 경품이 제공된다. 또한, 전체 참여자를 대상으로 랜덤 추첨을 통해 올리브영 상품권이 지급될 예정이다.


랭킹 기준은 이벤트 기간 내 가입이 완료된 초대 인원만 인정되며, 리워드와 경품은 이벤트 종료 후 익월 일괄 지급된다.


빅크 관계자는 "추수감사절 시즌을 맞아, 올 한 해 팬덤이 보내준 큰 사랑에 보답할 수 있는 프로모션을 준비했다"며 "누구나 쉽게 참여할 수 있는 친구 초대 방식과 더해진 경품 혜택이 많은 팬들에게 즐거운 이벤트가 되기를 기대한다"라고 전했다.

한편, 빅크는 전 세계 팬과 아티스트를 연결하는 글로벌 엔터테크 플랫폼으로, 티켓 예매 서비스 빅크 패스(BIGC PASS), AI 기반 라이브 스트리밍, 팬 인터랙션, 커머스 등 엔터테인먼트 비즈니스에 특화된 기술 기반 서비스를 제공하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"SK하이닉스 수혜 받는다" 3일만에 '1억' 급등…아파트 거래량 '쑥' 늘어난 청주[부동산AtoZ] "SK하이닉스 수혜 받는다" 3일만에 '1억' 급등…아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

"10만원 내면 13만원 돌려 받고 답례품까지" 요즘 뜨는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'젠슨 황의 선물' 풀리면 판도 바뀐다…삼성·현대차도 슈퍼컴 10위권 노려

코스피 3%대 급락…3960선 붕괴

새로운 이슈 보기