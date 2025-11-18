빅크, 추수감사절 기념 이벤트 ‘젬스 기빙데이’ 개최

빅크, 친구 초대 시 초대자·신규 유저 모두 200 GEM 지급

빅크, 다이슨 에어랩·마샬 스피커·에어팟 프로 등 추수감사절 맞아 경품 확대

'올인원 디지털 베뉴' 플랫폼 빅크(BIGC)가 11월 10일부터 26일까지 추수감사절 시즌 프로모션 '젬스 기빙데이(GEMS GIVING DAY)'를 진행한다. 이번 이벤트는 올 한 해 팬덤으로부터 받은 성원에 보답하는 의미로 마련됐으며, 친구 초대 시 초대자와 신규 가입자 모두에게 200 빅크젬(BIGC GEM)을 지급하는 혜택을 제공한다.

참여 방법은 간단하다. 빅크 앱 내 마이페이지 > 내 정보 수정 > 초대 코드 등록 메뉴에서 친구의 초대 코드를 입력하면 된다. 초대자는 자신의 고유 코드를 공유해 신규 가입을 유도할 수 있으며, 초대받은 유저가 회원가입을 완료하면 양측 모두 200젬을 획득하게 된다.

이번 프로모션에서는 초대 횟수에 따른 랭킹 보상과 경품 증정, 랜덤 추첨 이벤트가 함께 진행된다. 이벤트 기간 동안 초대한 친구 수에 따라 1~50위 유저에게는 최대 20만 GEM까지 순위별로 차등 지급되며, 상위 랭커에게는 다이슨 에어랩 드라이어·마샬 스피커·에어팟 프로 3세대·인스탁스 미니 에보·아크네 스튜디오 스카프 등 다양한 경품이 제공된다. 또한, 전체 참여자를 대상으로 랜덤 추첨을 통해 올리브영 상품권이 지급될 예정이다.

랭킹 기준은 이벤트 기간 내 가입이 완료된 초대 인원만 인정되며, 리워드와 경품은 이벤트 종료 후 익월 일괄 지급된다.

빅크 관계자는 "추수감사절 시즌을 맞아, 올 한 해 팬덤이 보내준 큰 사랑에 보답할 수 있는 프로모션을 준비했다"며 "누구나 쉽게 참여할 수 있는 친구 초대 방식과 더해진 경품 혜택이 많은 팬들에게 즐거운 이벤트가 되기를 기대한다"라고 전했다.

한편, 빅크는 전 세계 팬과 아티스트를 연결하는 글로벌 엔터테크 플랫폼으로, 티켓 예매 서비스 빅크 패스(BIGC PASS), AI 기반 라이브 스트리밍, 팬 인터랙션, 커머스 등 엔터테인먼트 비즈니스에 특화된 기술 기반 서비스를 제공하고 있다.





