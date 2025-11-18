與 표적 된 한강버스…'오세훈 흠집내기' 가속

지방선거 앞두고 여권 총공세 이어가

18일 시의회 시정질문 오 시장 발언 주목

연이은 한강버스 사고로 여권의 '오세훈 흠집내기'가 가속화하고 있다. 한강버스가 오 시장의 아이디어로 시작된 역점 사업인 만큼, 앞으로의 대응 전략은 반년 남은 지방선거에도 영향을 줄 것으로 보인다.

18일 오전 열리는 서울시의회 시정질의에서는 한강버스와 관련한 공방이 이어질 예정이다. 한강버스 멈춤 사고 후 페이스북을 통해 사과 메시지를 전한 뒤 오 시장이 직접 나서는 첫 자리다. 앞서 오 시장은 "승객 여러분께 불안과 불편을 끼쳐드려 송구하다"면서도 "안전 문제를 정치 공세의 도구로 삼는 행태는 바람직하지 않다"고 전했다.

시와 운영사인 ㈜한강버스는 이번 멈춤 사고가 '항로 이탈'에 의한 것으로, 정상 항로에서의 운항은 안전하다는 입장이다. 하지만 멈춤 사고 전에도 강바닥·이물질 등 접촉 보고가 이달에만 13차례 있었던 것으로 드러났다. 다시 '전면 시범운항'으로 돌아가야 하지 않느냐는 지적에 김선직 한강버스 대표는 "지금은 말씀드리기 어렵다"고 답을 미뤘다.

범여권의 오 시장 때리기는 본격화됐다. 더불어민주당은 '오세훈 시정실패 정상화 테스크포스(이하 오세훈 TF)'까지 만들었다. 민주당 정책위원회와 여당 소속 국회 국토교통위원회 의원들은 "서울시가 지금까지 무려 15번의 수중 이물질 접촉 현상이 있었다는 사실을 뒤늦게 실토했다"며 "오 시장은 한강버스 운항을 전면 중단하라"고 촉구했다.

정부 차원의 점검도 진행할 예정이다. 김민석 국무총리는 지난 16일 한강버스 멈춤 사고 원인과 함께 전반적인 안전 요소를 확인하라고 서울시에 지시했다. 행정안전부는 관계부처와 함께 한강버스 점검에 나설 계획이다. 행안부 관계자는 "점검을 준비하고 있으며 참여 기관은 논의 중"이라고 말했다.

한강버스 외 오 시장의 주택 분야 역점 사업인 '신속통합기획'도 겨냥하고 나섰다. 오세훈 TF 단장을 맡은 천준호 의원은 "서울시가 신통기획을 내세우며 정비사업 기간을 단축해 주택공급 속도를 높이겠다고 공언했지만, 현장에서는 신속이 아니라 정체되고 있다"고 지적했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



