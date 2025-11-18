행동주의 펀드 '표적 신호' 포착…"이런 기업 노린다"

정부의 '밸류업' 정책과 상법 개정 논의가 맞물리며 국내 자본시장에서 행동주의 펀드의 목소리가 그 어느 때보다 커지고 있다. 지배구조 개선 요구부터 자사주 소각 압박까지 경영 참여 시도가 늘면서 내년 정기 주주총회를 앞둔 기업들의 대응 전략 마련이 시급하다는 지적이다.

주주관계(SR, Shareholders Relations) 전문기업 로코모티브는 최근 리서치를 통해 행동주의 펀드의 주요 표적이 되는 상장사들의 공통 조건을 공개했다. 로코모티브가 지목한 주요 표적 조건은 ▲최대 주주 지분 15~20% ▲지속적인 흑자 기조 ▲자사주 보유 등 세 가지다.

특히 행동주의 펀드는 보유 지분이 7~8% 수준에 도달하면 보유 목적을 '일반 투자'에서 '경영권 영향'으로 전환하는 경향을 보이며, 자사주 소각 및 배당 확대 등을 의제로 내세워 압박 수위를 높이는 뚜렷한 패턴을 보인다고 분석했다.

실제로 최근 얼라인파트너스가 스틱인베스트, 솔루엠, 덴티움 등을 대상으로 지분 보유 목적을 변경하고 보유 지분 역시 7~8% 수준에서 대규모 자사주 소각 등을 지속적으로 요구한 것이 대표적 사례다.

쿼드자산운용 역시 한국단자공업 등을 대상으로 행동주의를 전개해 자사주 소각과 배당 확대를 이끌어냈다. 또 대양전기공업(보유 지분 약 4%)에는 주주환원 확대와 최대주주의 개인회사 합병을 제안하는 공개서한을 발송한 바 있다.

로코모티브는 많은 상장사가 이 같은 '기습적 경영 개입'에 적절한 대응책을 찾지 못해 이사회 진입을 허용하거나 자사주 활용이 제한되는 상황에 놓이고 있다고 지적했다.

이에 로코모티브는 선제적 대응 방안으로 ▲주주구성 정밀 분석 및 핵심 주주와의 커뮤니케이션 활성화 ▲주주 서한·뉴스레터·CEO 메시지 등 다각적인 IR·PR 활동 ▲주주 커뮤니티 및 소액주주 연대 플랫폼 상시 모니터링을 권고했다. 의결권 분쟁 가능성까지 고려한 체계적인 SR 전략이 필요하다는 설명이다.

또한 기업이 자체 대응이 어려울 경우 전문 SR 및 커뮤니케이션 업체의 협력이 필수적이라고 덧붙였다. 행동주의 펀드 측과의 중재, 악성 여론 관리, 미디어 전략, 의결권 분쟁 대응 등 언론·플랫폼·법무를 아우르는 전방위적 네트워크가 요구된다는 것이다.

로코모티브 관계자는 "특히 3차 상법 개정이 통과되면 주주 행동주의가 더욱 확산돼 내년 정기 주총에서 적극적인 경영권 개입이 예상된다"며 "단순한 IR을 넘어 주주명부 분석부터 의결권 확보 전략, 언론 대응까지 통합적인 SR 관리가 절실한 시점"이라고 강조했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>