삼정KPMG “AI·내러티브’가 게임산업 재편…생태계 혁신·확장”

삼정KPMG, 8년째 G-STAR 분석 보고서 발간

‘G-STAR 2025’로 본 게임 산업 핵심 트렌드 제시

게임 산업 기술 혁신이 가속화되면서 인공지능(AI)과 내러티브(서사)를 중심으로 게임 산업이 재편되고 있다는 분석이 나왔다.

18일 삼정KPMG는 'G-STARS 2025로 본 게임 산업의 미래' 보고서를 발간하며, AI 기반의 개발·운영 혁신, 내러티브 중심의 IP 확장 전략, 글로벌 시장 확대 등을 게임 산업을 이끌 핵심 키워드로 제시했다.

G-STAR는 국내 최대 규모의 국제 게임전시회다. 2005년 첫 개최 이후 21주년을 맞이한 올해 G-STAR 2025는 지난 13일부터 16일까지 부산 벡스코에서 개최됐다. 44개국 1273개 기업과 약 20만2000여명의 관람객이 참여해 2년 연속 20만명 이상의 방문객 수를 기록했다.

"AI 기술 고도화와 서사 중심 IP 전략이 시장 경쟁력의 핵심"

보고서는 G-STAR 2025의 핵심 트렌드로 ▲대형 게임사 '2N(엔씨소프트·넷마블)+1K(크래프톤)' 두각 ▲AI(인공지능) 기반의 게임 산업 혁신 ▲내러티브 중심의 IP(지식재산권) 확장 전략 ▲인디 게임 생태계의 성장과 다양성 부상 ▲글로벌 스테이지 확대 등을 꼽았다.

올해 G-STAR에서는 엔씨소프트·넷마블·크래프톤(2N+1K) 등 대형 게임사의 활약이 돋보였다. 엔씨소프트는 메인 스폰서로 참여해 출시 예정인 MMORPG(다중접속역할수행게임) '아이온2'를 공개했다. 또한 엔씨소프트는 글로벌 저명 IP '호라이즌'에 기반한 신작 MMORPG '호라이즌 스틸 프론티어스'의 신규 정보도 최초 공개했다.

크래프톤은 펍지스튜디오가 개발 중인 모바일 신작 '팰월드(Palworld) 모바일'을 처음으로 선보이며 글로벌 IP 확장 전략을 가속했다. 넷마블은 '이블베인', '나 혼자만 레벨업: KARMA', '일곱 개의 대죄: Origin', '몬길: STAR DIVE' 등 신작·기대작을 발표해 관람객의 주목받았다.

AI 기술은 올해 G-STAR에서 산업 혁신의 핵심축으로 떠올랐다. 엔씨소프트와 크래프톤 등 국내 게임 기업은 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업)와의 협력, 자체 AI 모델을 활용한 AI 기반 게임 콘텐츠 개발 기술 등을 공개하며, 개발 효율성 제고와 콘텐츠 생산 고도화 가능성을 선보였다.

하이브랩, 넥써쓰 등은 AI를 실제 운영·개발 과정에 적용한 사례를 소개하며, AI가 향후 게임 산업 구조와 경쟁 구도에 미칠 중대한 영향을 예고했다. 생성형 AI 기반 세계관 확장, NPC(비조작캐릭터) 행동의 지능화, 운영 자동화 등 기업의 개발 전략과 조직 운영 방식 역시 변화가 요구된다.

인디·글로벌 협력 강화로 게임 산업 저변 확대

내러티브 중심의 IP 확장 전략도 주요 화두였다. 올해 G-STAR에서는 인기 웹툰·애니메이션 등 팬덤 기반 IP를 활용한 신작이 다수 공개됐고, 글로벌 시장에서 경쟁력 확보를 위한 스토리텔링의 중요성이 재부각됐다. 국제 게임 콘퍼런스 G-CON 2025에선 게임뿐 아니라 영화·음악·웹툰 등 다양한 콘텐츠 산업에서 강력한 서사를 구축하기 위한 전략이 공유됐다. 특히 IP의 지속가능성과 확장력을 높이기 위해서 세계관·캐릭터·사운드 등 복합적 내러티브 전략을 체계적으로 구축하고 장르 간 협업 생태계를 강화해야 한다는 점이 강조됐다.

인디 게임 생태계는 올해 G-STAR에서 한층 확대되며 산업 다양성과 창의성을 보여주는 주요 축으로 자리 잡았다. 업그레이드된 'Indie Showcase 2.0: Galaxy powered by Steam'은 BTC 제2전시장 대부분을 차지할 만큼 규모가 성장했고, 국내외 다수의 인디 개발사가 참여해 실험적 콘텐츠와 독창적 게임플레이를 선보였다.

김익찬 삼정KPMG 전무는 "AI는 게임 산업 전반에서 혁신의 핵심 기반"이라며 "기업이 이를 활용해 새로운 수익 모델을 발굴하고 경쟁력을 확보하는 것이 더욱 중요해졌다"고 말했다. 그러면서 "기술 발전과 함께 게임의 본질적 가치를 강화하는 전략도 필수적"이라며 "게임 작품에서 유기적으로 연결된 내러티브를 통해 이용자 경험을 깊이 있게 만드는 접근이 요구된다"고 덧붙였다.

이번 보고서는 삼정KPMG 홈페이지에서 확인할 수 있다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>