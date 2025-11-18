본문 바로가기
'전략경제협력 특사' 강훈식 비서실장, 사우디에 李대통령 친서 전달

송승섭기자

입력2025.11.18 08:06

강훈식 대통령 비서실장이 지난 16일(현지시간) 전략경제협력 특사 자격으로 사우디아라비아를 방문해 이재명 대통령의 친서를 전달했다.


강 실장은 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "대통령께서는 친서와 함께, 불가피한 일정 등으로 인해 이번 방문에는 사우디아라비아를 방문하지 못했지만 추후 일정을 협의해 양국 간 경제·안보 협력 방안을 논의하자는 뜻을 전하셨다"고 말했다.

이 대통령의 친서는 파이살 빈 파르한 알사우드 외무장관을 통해 전달됐다. 강 실장은 "파이살 장관은 캐나다 출장을 마치고 대한민국 특사를 접견하기 위해 급히 귀국했다고 한다"고 설명했다.


강 실장은 출장 중인 칼리드 빈 살만 알사우드 사우디 국방장관과도 통화로 의견을 나눴다. 이밖에도 사우디아라비아의 방위사업청격인 군수산업청(GAMI) 청장, 국가방위부 장관 등과 만나 경제·안보 현안을 논의했다.


강 실장은 "주사우디아라비아 대사관에서 '하루 만에 이 정도의 최고위급 인사를 만난 사례가 있었을까 싶다'고 한다"며 "대한민국의 위상과 국력이 얼마나 성장했는지 다시 한번 실감한 일정이었다"고 전했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
