강남구정 91% "잘하고 있다"…생활 밀착 정책 호응 높아

서울 강남구(구청장 조성명)는 최근 실시한 정책 만족도 조사에서 구정 운영에 대한 긍정 평가가 91.6%로 나타났다고 18일 밝혔다. 구민 10명 중 9명이 “잘하고 있다”고 답한 셈이다. 특히 정책 전반 만족도는 93.2%에 달해 주민 체감도가 높은 생활 밀착형 정책들이 구정 신뢰도를 견인하고 있음을 보여줬다.

이번 조사는 ㈜국민리서치앤컨설팅그룹이 지난달 3~14일 강남구 거주 성인 1017명을 대상으로 1대1 면접 방식으로 진행했다. 신뢰수준은 95%, 표본오차는 ±3.1%포인트다.

조사 결과 성과를 가장 낸 분야는 교육·보육(23.1%), 향후 최우선 추진 과제는 경제·일자리(30.4%)로 꼽혔다. 분야별로는 ‘즐거운 축제 도시’ 정책에 대한 만족도가 가장 높았고, ‘여가·문화시설 확충’ 분야에서는 ‘매우 만족’ 응답 비율이 32.6%로 집계됐다. 탄천파크골프장, 세곡체육공원, 전국 최대 규모의 스포츠클라이밍센터 등 생활체육 인프라 확충이 긍정 평가를 이끌었다.

‘일자리·경제 활성화’ 분야에서는 강남사랑상품권 할인 및 페이백, 공공배달앱 ‘땡겨요’ 운영, 소상공인 융자지원이 대표적 성과로 꼽혔다. 특히 지역사랑상품권 정책은 우수 정책으로 27.4%의 선택을 받았다.

‘재건축·재개발 지원’ 분야에서는 조합원·주민 대상 정비사업 교육 확대가 40.6%로 가장 높은 호응을 얻었고, 향후 과제로는 정보 및 자문 제공(34.3%), 갈등 중재(30.1%)가 제시됐다.

‘안전하고 쾌적한 도시환경’ 분야에서는 보도 없는 초등학교 12곳의 통학로 신설이 대표 성과(25.9%)로 평가됐다. 불법 전단지 근절과 현수막 정비(21.5%)도 긍정적인 반응을 얻었으며, 향후 추진 과제로는 가로수 및 녹지 정비(30.5%) 수요가 높았다.

‘출산·양육 지원’ 정책에서는 출산양육지원금, 산후건강관리비 지원이 주요 성과로 꼽혔고, ‘복지지원 범위 확대’ 분야에서는 소득과 관계없이 장학금을 지원하는 강남형 장학사업이 응답자의 42.5%로부터 우수 평가를 받았다. 응답자의 70.4%는 강남구 복지 정책이 “실질적 도움이 됐다”고 답했다.

한편 주민과의 소통 수준에 대해서는 83.1%가 “업무 추진 과정에서 의견이 반영되고 있다”고 평가했으며, 생활 불편 해결 능력에도 79.4%가 긍정 응답을 보였다.

조성명 강남구청장은 “구정 운영에 대해 긍정적 평가를 준 구민들께 감사의 마음과 함께 무거운 책임감을 느낀다”며 “정책은 단순한 수치가 아니라 사람의 일상을 바꾸는 힘이라 믿는다”고 말했다. 이어 “앞으로도 주민 한 분 한 분의 목소리에 더욱 귀 기울이며, 진정성 있는 정책으로 민선 8기의 성과를 더 단단히 다져가겠다”고 밝혔다.

