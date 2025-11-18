韓, 국제 탈석탄동맹 공식 가입…김성환 "기후위기 대응, 인류 공동과제"

기후에너지환경부는 브라질 벨렝에서 열리고 있는 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)에서 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 국제사회에 발표하고, 탈석탄 이행을 위한 국제 연대인 '탈석탄동맹(PPCA)' 가입을 선언했다고 18일 밝혔다.

김성환 기후부 장관은 이날 브라질 현지에서 열린 고위급 회의에서 우리나라의 2035년 NDC를 2018년 배출량 대비 53~61% 감축으로 설정해 국제사회에 공식 표명했다. 이는 2050년 탄소중립 이행을 위한 중장기 목표를 명확히 하고, 탈탄소 녹색전환 정책을 본격화하겠다는 정부 의지를 담은 조치다.

정부는 이 자리에서 "전 지구적 복합 위기 상황 속에서 다자주의에 기반한 대응이 필수적"이라고 강조하며, 브라질 토착어에서 유래한 '공동 협력'을 의미하는 글로벌 무치랑 정신을 국제사회가 함께 실천할 것을 촉구했다.

아침 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어진 8일 인천 서구 신인천복합화력발전소 굴뚝에 전력 사용량 증가 등으로 인해 수증기가 뿜어져 나오고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

앞서 정부는 17일(현지시각) 석탄발전을 단계적으로 폐지하기 위한 국제협력 체계인 PPCA 참여를 선언했다. PPCA는 정책 교류, 기술 지원 등을 제공하는 협력 플랫폼으로 전 세계 약 180여 개 정부·지방정부·기업 등이 참여하고 있으며, 국내에서는 충청남도·경기도 등 8개 지방정부가 이미 가입한 바 있다.

또 이날 오전에는 주요국 장관 및 국제기구가 참석한 '기후·청정에너지 전환 포럼'을 개최해 재생에너지 중심의 탈탄소 정책 비전을 공유했다. 해당 포럼은 COP28에서 합의된 전 세계 재생에너지 발전용량 3배 확대 및 에너지 효율 2배 개선 목표 이행을 가속화하기 위한 후속 논의 자리로 마련됐다. 행사에는 호주, 포르투갈, 덴마크 등 주요국 인사가 참여해 정책 사례를 공유했다.

김 장관은 "기후위기 대응은 전 인류의 공동 과제로, 대한민국은 국제사회와 협력해 탈탄소 녹색 문명을 선도하는 국가가 되도록 노력할 것"이라고 말했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>