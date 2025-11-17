신한은행, 소상공인 보증대출 출시…"신규 운영자금 지원"

신한은행은 경쟁력 강화 계획을 입증한 소상공인을 대상으로 신규 운영자금을 지원하는 '신한 소상공인 성장촉진 보증대출'을 출시했다고 17일 밝혔다.

신한은행 본점 전경 AD 원본보기 아이콘

이 상품은 지난해 12월 금융위원회·중소벤처기업부·금융감독원이 공동으로 발표한 '은행권 소상공인 금융지원 방안'을 후속조치다. 지역신용보증재단의 보증서를 담보로 대출을 제공한다.

개업 후 1년이 넘고, 대표자 신용평점이 710점 이상인 소상공인을 대상으로 하며 경쟁력 강화 계획을 입증하는 경우 신청할 수 있다. 대출한도는 개인사업자 최대 5000만원, 법인사업자 최대 1억원이며 5년(거치기간 2년 포함) 또는 10년(거치기간 3년)의 원금균등분할 방식으로 상환이 가능하다.

경쟁력 강화 계획으로 인정되는 항목은 ▲스마트 시스템(무인주문 시스템, 로봇기술) 도입 ▲공인 컨설팅 과정 이수 ▲고용 유지 및 창출(상시 근로자 수 유지 또는 증가) ▲매출 증가 및 사업확장 계획 제출 등이다.

신한은행 관계자는 "업력이 짧거나 담보 여력이 부족해 금융 이용이 어려웠던 소상공인들이 어려운 시기를 극복하고 성장할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 소상공인을 위해 다양한 금융지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



