"3분 남았는데 잉크 번져"…수능 사인펜에 수험생들 분통

교육부 "수험생 피해 없도록 살필 것"

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 답안지 작성에 사용된 검은색 컴퓨터용 사인펜에서 잉크 번짐 현상이 발생했다는 수험생들의 민원이 잇따르고 있다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 13일 오전 서울 종로구 경복고등학교에 마련된 고사장에서 수험생이 시험을 준비하고 있다. 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

17일 '2026학년도 대학수학능력시험 문제 및 정답 이의신청 게시판'에는 지난 13일 실시된 수능에서 지급된 검은색 컴퓨터용 사인펜의 번짐 현상에 대한 불만 글이 30여건 게시됐다.

자신을 서울 지역 고교에서 수능을 본 수험생이라고 밝힌 한 작성자는 "1교시 국어 시험을 3분가량 남겨놓고 마킹하지 못한 문제에 마킹을 하려 할 때 컴퓨터용 사인펜 잉크가 과도하게 흘러나와 번호 밖으로 번지는 일이 일어났다"며 "화이트로 수정하고 새로 마킹했지만, 시간이 부족해 제대로 수정이 됐는지(모르겠으며) 이로 인해 낭비한 시간 때문에 문제 풀이 시간도 허비했다"고 토로했다.

이어 "영어 시험 중에도 비슷한 문제가 발생했다"면서 "장비 문제의 책임소재는 명백히 (한국교육과정)평가원에 있다"고 지적했다.

다른 수험생도 "국어 시험 종료 1분 전 마지막 마킹 중 번짐 문제가 발생했다"며 "제게 제일 중요한 국어에서 이런 기능적 문제로 인해 중요한 시험과 목표하는 대학에서 멀어졌다. 꼭 올바른 조치 부탁드린다"고 호소했다.

일부 수험생은 시험 도중 발생한 사인펜 관련 불편을 감독관에게 알려 사인펜을 교체 지급받았다. 또 답안지 수정이 필요한 경우 감독관이 보는 앞에서 수정테이프 등을 이용해 수정한 것으로 알려졌다.

수험생들의 불만이 잇따르자 교육부는 이날 "2026학년도 수능 시험 당일 컴퓨터용 사인펜 번짐 현상에 대한 민원과 관련해 특정 업체의 일부 제품에서 해당 현상이 발생한 것으로 확인했다"고 연합뉴스에 전했다.

이어 "다만 해당 업체 제품을 사용한 모든 지역에서 번짐 현상이 발생한 것은 아닌 것으로 파악돼 발생 지역 및 업체명을 구체적으로 밝히기는 어렵다"며 "한국교육과정평가원과 함께 이 현상으로 인한 수험생 피해가 없도록 채점 업무 시 면밀히 살필 예정"이라고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



