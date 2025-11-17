'국회 찾은' 김동연, 일산대교 통행료 등 15개 사업 1917억원 증액 요청

김동연 경기도지사가 17일 국회를 찾아 일산대교 통행료 200억원 등 주요 15개 사업에 대한 1917억원 규모의 예산 증액을 요청했다.

김동연 지사는 이날 한병도 국회 예산결산특별위원회 위원장과 이소영 간사를 만나 "일산대교 통행료 무료화는 이재명 대통령께서 지사 시절 때부터 추진했던 것"이라며 "(전면 무료화를 위해선) 400억원이 들어가는데 도에서 반(200억원)은 내겠으니, 나머지를 국비로 지원해 달라"고 말했다.

경기도는 일산대교를 매입할 경우 막대한 예산(5000억원 이상)이 필요하기 때문에 '통행료에 대한 재정 지원' 쪽으로 가닥을 잡고, 내년 1월1일부터 통행료의 50%를 도 예산(200억원)으로 지원하겠다고 발표했다. 이 경우 도민들은 기존 통행료(1200원)의 반값(600원)에 일산대교를 이용할 수 있다.

특히 김 지사가 요청한 대로 200억원의 국비 지원이 더해지면 반값 통행료가 아니라 일산대교 통행료의 '전면무료화'가 가능해진다.

앞서 이날 일부 언론은 '일산대교 통행료 인상 검토'를 다뤘다. 이에 대해 강민석 경기도 대변인은 "김동연 지사는 인상을 검토한 사실도 없고, 검토할 생각도 없다"고 일축했다.

김 지사는 세월호 추모 시설 건립 관련해선 13억원을, 안산마음건강센터 운영비로는 37억원의 증액을 요청했다.

김동연 경기도지사가 17일 한병도 국회 예산결산특별위원회 위원장을 만나 주요 사업에 대한 국비 증액을 요청하는 건의서를 전달하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

김 지사는 "세월호 추모 시설 건립은 국비와 도비 반반씩으로 하고, 운영을 우리 경기도가 맡고 있으니까 신경 써주시면 감사하겠다"며 "선감학원은 피해자들에게 경기도가 위로금과 생활비를 드리고 있는데 추모 공간 조성도 굉장히 의미 있다"고 덧붙였다.

이날 경기도가 건의한 15개 주요 사업의 정부예산은 5741억원이었지만, 경기도는 1917억원의 증액을 요청했다. 경기도는 건의가 받아들여지면 15개 사업의 국비는 7658억원으로 늘어난다고 설명했다.

15개 사업의 증액 명세를 보면 ▲일산대교 통행료 지원 200억원 ▲대광위 준공영제 235억원 ▲도봉산~옥정 광역철도 263억원 ▲신안산선 복선전철 민간투자사업 297억원 ▲특별교통수단 운영 124억원 ▲임산부 건강과 친환경 농산물 소비 촉진을 위한 '임산부 친환경 농산물꾸러미' 예산 77억원 ▲가족 기능 회복과 지역 돌봄 기반 강화를 위한 '건강가정지원센터' 운영비 24억원 ▲세월호 추모시설 건립 13억원 ▲선감학원 옛터 역사문화공간 조성 9억원 ▲안산마음건강센터 운영비 37억원 ▲자연재해위험 개선지구 정비사업 400억원 ▲폐기물 처리 소각시설 설치 84억원 ▲순환경제이용센터 조성 85억원 ▲클린로드 조성 15억원 ▲국가어항 설계용역비 54억원 등이다.

김 지사는 앞서 지난 8월 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 옥정~포천 광역철도 등 주요 3개 사업에 대한 국비 지원을 요청했다. 또 7월10일과 11월3일에는 경기지역 국회의원 보좌진을 대상으로 '경기도 주요 국비사업 설명회'를 개최했다.





