김건희특검, 김선교 의원 21일 소환…'국고손실' 피의자 신분

김건희 여사 일가의 양평 공흥지구 개발특혜 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 오는 21일 김선교 국민의힘 의원을 피의자 신분으로 소환한다.

박상진 특별검사보는 17일 정례 브리핑에서 "양평 공흥지구 개발 의혹 사건과 관련해 오는 11월 21일 금요일 오전 10시 김선교 국민의힘 의원을 소환조사할 예정"이라고 밝혔다. 지난 7월 25일 관련 의혹으로 김 의원의 국회의원실과 자택을 압수수색한 지 약 4개월 만에 이뤄지는 대면조사다.

김 의원은 김 여사 일가가 2011~2016년 경기도 양평군 공흥지구에서 개발사업을 벌일 당시 양평군수로서 이들에게 개발부담금 면제 등 특혜를 줬다는 의혹을 받아왔다.

사업을 진행한 김 여사 모친 최은순씨와 오빠 김진우씨는 특가법상 국고손실, 업무상 횡령·배임, 증거인멸 등 혐의로 수사받고 있다.

이들은 시행사 ESI&D를 차례로 경영하며 2011~2016년 경기도 양평군 공흥지구에 350세대 규모의 아파트를 건설해 800억원 상당의 매출을 올렸음에도 공사비를 부풀리고 이익을 줄이는 방식으로 허위 서류를 꾸며 개발부담금을 축소하려 한 혐의를 받는다.

또 김씨와 최씨는 김 여사가 부정하게 받았다고 의심되는 금거북이 등 물품을 사업장이나 일가 자택에 숨겨둔 혐의도 있다.

김씨는 특검팀에 구속영장이 청구돼 오는 19일 영장실질심사를 받을 예정이다. 최씨에 대해선 김씨와 모자 관계인 점 등을 고려해 불구속 수사하기로 했다.

아울러 특검팀은 '웰바이오텍 주가조작 의혹'과 관련해 양남희 웰바이오텍 회장에 대한 영장 재청구를 검토 중이다.

앞서 지난 14일 특검팀은 양 회장에 대해 구속영장을 청구했으나 법원은 16일 "주요 혐의의 관여 여부, 이익 귀속 등에 대해 피의자를 구속할 정도로 소명되지 않았고 도주 및 증거 인멸 우려도 구체성이 부족하다"며 구속영장을 기각했다.

웰바이오텍 측은 2023년 5월께 웰바이오텍이 우크라이나 재건 사업에 참여할 것처럼 투자자들을 속여 시세를 조종하는 데 가담한 혐의를 받는다. 특검팀은 같은 시기 벌어진 삼부토건 주가조작과 유사한 방식으로 이뤄졌다고 의심하고 있다.





