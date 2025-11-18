맥캘란, ‘THE MACALLAN 360’ 소비자행사 성수에서 오픈

장인정신과 예술이 교차하는 브랜드 헤리티지 체험 공간

프리미엄 주류 수입유통사 디앤피 스피리츠(대표 노동규)가 명품 싱글몰트 위스키 브랜드 맥캘란과 함께 예술적 헤리티지를 오감으로 체험할 수 있는 몰입형 브랜드 공간인 'THE MACALLAN 360' 소비자행사를 선보인다.

이번 행사는 1824년 스코틀랜드 스페이사이드에서 시작한 맥캘란의 장인정신과 예술적 감성을 현대적으로 재해석한 공간으로, 오는 21일부터 30일까지 서울 성수동 LES601에서 운영된다. 운영시간은 매일 오후 2시부터 8시까지이며, 별도의 사전 예약 없이 입장할 수 있다.

'THE MACALLAN 360'은 맥캘란의 핵심 가치를 입체적으로 체험할 수 있는 예술형 브랜드 전시다. '맥캘란을 음미하는 것은 한 편의 예술 작품을 해석하는 일'이라는 맥캘란 크리에이티브 디렉터의 철학을 공간 전체에 반영해, 브랜드가 지닌 감각적·예술적 경험을 직접 느낄 수 있도록 구성했다.

방문객들은 스탬프 투어 참여 시 100% 당첨 확률의 랜덤 기프트를 받을 수 있다. 이와 함께 디자이너 데이비드 카슨(David Carson)의 콜라주 아트 스타일을 직접 체험하는 '콜라주 아트 클래스'도 진행된다.

이번 팝업의 하이라이트인 2층 '마스터브랜드 바'에서는 맥캘란의 다양한 라인업과 시그니처 칵테일을 만날 수 있다. 특히 매주 금·토·일 저녁 8시부터 10시까지는 프라이빗 도슨트 클래스 가 진행되어, 브랜드 스토리와 제품의 숙성 과정을 깊이 있게 소개하는 시간으로 꾸며진다. 해당 클래스는 네이버 예약을 통해 참여할 수 있다.

맥캘란 관계자는 "THE MACALLAN 360 소비자행사는 국내 소비자들이 맥캘란의 예술성과 장인정신을 가장 가까운 공간에서 경험할 수 있도록 마련한 자리"라며, "더 많은 고객들이 맥캘란의 헤리티지와 풍미를 직접 체감할 수 있도록, 앞으로도 다양한 방향으로 온·오프라인 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





