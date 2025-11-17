곡성군, '곡성 고향이음 아너스' 행사 열어

500만원 이상 고액기부자 44명 참석

전남 곡성군은 지난 13일, 보건의료원 2층 건강마루에서 '곡성 고향이음 아너스' 행사를 열고, 고향사랑기부제에 참여한 고액 기부자들에게 감사의 뜻을 표했다고 17일 밝혔다.

'숭고한 나눔, 영원한 이름'을 주제로 열린 이번 행사는 500만 원 이상 기부자 등 44명이 참석했다. 행사는 고향사랑기부 홍보영상 상영, 참석자 소개, 기금 추진 현황 보고, 감사패 전달, 소아과 방문 순으로 진행됐다.

곡성군 대표 지정기부 사업인 '곡성에 소아과를 선물하세요', '어르신들을 위한 마을빨래방'사업에 공감하는 고액 기부자들을 초대한 가운데 진행되었으며, 지정기부 관련 영상과 현황 등에 대해 기부자들이 많은 관심을 표했다.

안재현 대표는 "저도 아이를 키워봤지만 지역 청년들이 소아과 없이 아이를 키우는 게 정말 쉽지 않을 겁니다. 제가 곡성 아이들에게 아플 때 방문할 수 있는 소아과를 만드는 데 기여할 수 있어서 너무 기쁘네요. 이래서 기부를 하는 거 같다"라고 말했다.

윤희중 대표는 "저도 나이가 들어가지만 부모님 같으신 어르신들을 위한 좋은 사업에 기부할 수 있어서 뿌듯합니다. 내년에도 꼭 다시 기부하겠다"고 말했다.

조상래 곡성군수는 "기부에 참여해 주신 분들의 진심 어린 마음이 곡성의 미래를 움직이고 있다"라며, "그 정성은 아이들의 웃음과 건강을 지켜주는 소아과, 버려진 생명에게 새 삶을 선물하는 유기동물 보호센터, 어르신의 일상에 휴식과 온기를 전하는 마을 빨래방으로 이어지고 있다"고 밝혔다.

이어 "기부자 한 분 한 분의 참여와 믿음이 곡성이 더 발전하기 위한 원동력이 되고 있다"라며 "기부금이 군민 모두의 행복으로 이어질 수 있도록 책임감 있게 활용하겠다"라고 덧붙였다.

군은 이번 행사를 통해 고향사랑기부제 참여자들의 숭고한 뜻을 기리고, 기부금이 지역의 복지·보건·생활 인프라 확충에 실질적으로 쓰이고 있음을 공유했으며, 앞으로도 기부자에 대한 감사와 존중의 문화를 확산하고, 지역에 따뜻한 나눔의 가치가 자리 잡을 수 있도록 다양한 활동을 이어갈 계획이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



