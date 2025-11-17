본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

주담대 변동금리 코픽스 10월 2.57%…2개월 연속 ↑

오규민기자

입력2025.11.17 15:18

수정2025.11.17 15:28

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리 기준인 코픽스(COFIX)가 2개월 연속 올랐다.


17일 은행연합회에 따르면 지난달 신규취급액 기준 코픽스는 지난 9월(연 2.52%)보다 0.05%포인트 오른 2.57%로 집계돼 2개월 연속 증가세를 보였다. 다만 잔액 기준 코픽스는 2.89%에서 2.84%로 0.05%포인트 하락했다.

2019년 새로 도입된 '신(新)잔액기준 코픽스' 역시 2.49%에서 2.48%로 0.01%포인트 낮아졌다. 여기에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리가 포함된다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 코픽스가 떨어지면 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다.


은행연합회는 "잔액기준 코픽스와 신 잔액기준 코픽스는 일반적으로 시장금리 변동이 서서히 반영되나, 신규취급액기준 코픽스는 해당 월중 신규로 조달한 자금을 대상으로 산출됨에 따라 상대적으로 시장금리 변동이 신속히 반영되는 특징이 있다"며 "코픽스 연동대출을 받고자 하는 경우 이 같은 특징을 충분히 이해한 후 신중하게 대출상품을 선택할 필요가 있다"고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"작년 韓돌아간 나는 행운아"…'뉴욕 엄마' 마음 흔든 파격 지원[르포] "작년 韓돌아간 나는 행운아"…'뉴욕 엄마' 마음 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"장원영도 마신대" 2030女 푹 빠진 '올레샷' 뭐길래

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'000' 사용 많을 수록 노화 느리다

"이상화 레이스 수백번 봤다"…같은 날, 같은 곳서 12년만에 새 기록

"장기자랑서 노래해라, 춤춰라, 다 갑질" 칼빼든 시민단체

"그동안 낸 건 이름값?"…두 배 비싼 물의 비밀

한강버스 바닥·이물질 걸림 15회…"갈수기 수심 예상 못했다"

새로운 이슈 보기