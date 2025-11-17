정청래, 與초선의원 모임서 "딴지일보, 민심 척도 될 수 있어"

鄭 "與지지성향 봤을 때 가장 바로미터"

정청래 더불어민주당 대표가 민주당 초선의원 모임(더민초) 강연에서 김어준씨가 운영하는 친여 성향 인터넷 커뮤니티 '딴지일보'를 거론하며 민심을 청취할 것을 거론한 것으로 알려졌다.

17일 정치권에 따르면 정 대표는 지난 6일 제주특별자치도에서 열린 더민초 워크숍에서 "우리 민주당의 지지 성향을 봤을 때 딴지일보가 가장 바로미터다. 거기(딴지일보)의 흐름이 민심을 보는 하나의 척도가 될 수 있다"고 말했다.

그러면서 "저는 10년 동안 '딴지(일보) 게시판'에 1500번을 썼다. 평균 이틀에 한 번"이라며 "꾸준히 해야 한다. 이길 사람이 없다"고 언급했다.

사회관계망서비스(SNS)의 중요성도 강조했다. 정 대표는 "대중 친화적인 대중 정치인이 돼야 한다. 오프라인은 물리적 한계가 있으니 수많은 대중을 만날 수 있는 건 SNS(소셜미디어)"라고 강조했다.

박수현 수석대변인은 이날 국회에서 최고위원회의를 마친 후 만난 기자들이 해당 발언에 대한 당 입장을 묻자 "대표가 의원들 교육에서 한 말에 대해서 당이 일일이 공식적인 논평을 하는 것은 부적절하다"고 답했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



