크리머스, 초기 시드투자 유치…인플루언서 IP 커머스 강화

델타인베스트먼트 투자…금액 비공개

크리머스는 델타인베스트먼트로부터 초기 시드투자를 유치했다고 17일 밝혔다.

강필호 크리머스 대표는 이번 투자 유치에 대해 "양질의 콘텐츠를 제작할 수 있는 환경을 제공할 수 있게 됐다"며 "특색있는 국내외 인플루언서들과 함께 단순한 광고가 아닌 소비자가 필요로 하고 좋아하는 제품들을 효과적으로 전달할 수 있는 공식과 구조를 만들어 가겠다"고 말했다.

크리머스 로고. 크리머스 AD 원본보기 아이콘

델타인베스트먼트 담당자는 "국내 시장을 기반으로 새로운 수익 구조를 찾아 해외시장을 목표로 하고, 역량 있는 관계사들이 이번 프로젝트에 참여한 만큼 함께 좋은 결과를 낼 것으로 기대한다"고 말했다.

크리머스는 뷰티와 패션 카테고리의 전문성을 갖춘 인플루언서 IP를 기반으로 광고 및 미디어 커머스를 운영하고 있다. 국내 및 외국인 인플루언서를 꾸준히 영입하고 있으며, 현재 전문가 크리에이터 IP 기반으로 뷰티 제품 출시를 준비하고 있다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



