본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

인천항 올해 크루즈 30척 유치, 여객 7만2천명…코로나19 이후 최다

박혜숙기자

입력2025.11.17 14:37

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올 한해 인천항을 찾은 크루즈는 30척으로 코로나19 이후 최다를 기록했다.


17일 인천항만공사(IPA)에 따르면 인천항은 올해 크루즈 기항 15항차, 모항(크루즈선 출발지로 승객들이 타는 항구) 15항차를 유치했으며 1∼10월 크루즈를 통해 인천항에 입·출항한 여객 수는 총 7만1233명으로 집계됐다.

올해 마지막 항차로 5만5000t급 호화 크루즈선 '세븐시즈 익스플로러'가 지난 15일 인천항에 기항했다. 이 크루즈선은 일본 도쿄에서 출발해 태국 방콕으로 향하는 20일간의 일정 중 인천항을 찾았다. 해당 선박에는 승객 715명이 탑승했으며, 이들은 인천·서울 등 수도권을 관광한 뒤 출항했다.


인천항 크루즈 터미널에 5만5000t급 호화 크루즈선 '세븐시즈 익스플로러호'가 정박해 있다. 2025.11.15 인천항만공사

인천항 크루즈 터미널에 5만5000t급 호화 크루즈선 '세븐시즈 익스플로러호'가 정박해 있다. 2025.11.15 인천항만공사

AD
원본보기 아이콘

내년 크루즈 첫 항차는 2월부터 운영할 계획이다.


김상기 인천항만공사 운영부사장은 "올해 인천항은 코로나19로 중단됐던 해양관광이 재개된 이후 가장 많은 크루즈 항차 수와 여객 수를 기록했다"며 "내년에도 적극적인 마케팅을 통해 인천국제공항과 가까운 인천항이 플라이크루즈(Fly&Cruise) 허브로 도약하도록 노력하겠다"고 말했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 해주더니…현지 유학생들에게 경고한 中 "日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"이상화 레이스 수백번 봤다"…같은 날, 같은 곳서 12년만에 새 기록

"장기자랑서 노래해라, 춤춰라, 다 갑질" 칼빼든 시민단체

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

붕어빵 보관대 돌아다니며 '찍찍'…"서울 맞아?" 쥐 출몰에 경악

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

한강버스 바닥·이물질 걸림 15회…"갈수기 수심 예상 못했다"

새로운 이슈 보기