인천항 올해 크루즈 30척 유치, 여객 7만2천명…코로나19 이후 최다

올 한해 인천항을 찾은 크루즈는 30척으로 코로나19 이후 최다를 기록했다.

17일 인천항만공사(IPA)에 따르면 인천항은 올해 크루즈 기항 15항차, 모항(크루즈선 출발지로 승객들이 타는 항구) 15항차를 유치했으며 1∼10월 크루즈를 통해 인천항에 입·출항한 여객 수는 총 7만1233명으로 집계됐다.

올해 마지막 항차로 5만5000t급 호화 크루즈선 '세븐시즈 익스플로러'가 지난 15일 인천항에 기항했다. 이 크루즈선은 일본 도쿄에서 출발해 태국 방콕으로 향하는 20일간의 일정 중 인천항을 찾았다. 해당 선박에는 승객 715명이 탑승했으며, 이들은 인천·서울 등 수도권을 관광한 뒤 출항했다.

인천항 크루즈 터미널에 5만5000t급 호화 크루즈선 '세븐시즈 익스플로러호'가 정박해 있다. 2025.11.15 인천항만공사

내년 크루즈 첫 항차는 2월부터 운영할 계획이다.

김상기 인천항만공사 운영부사장은 "올해 인천항은 코로나19로 중단됐던 해양관광이 재개된 이후 가장 많은 크루즈 항차 수와 여객 수를 기록했다"며 "내년에도 적극적인 마케팅을 통해 인천국제공항과 가까운 인천항이 플라이크루즈(Fly&Cruise) 허브로 도약하도록 노력하겠다"고 말했다.





