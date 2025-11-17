HD현대사이트솔루션, '중남미 역대 최대' 전동지게차 230대 수주

베네수엘라 폴라 그룹가 100억원대 계약

전동화 수요 조기 포착…현지 시장 공략

리튬이온 배터리 기반 장비 제안해

HD현대사이트솔루션이 중남미 신흥시장에서 전동지게차 대형 수주에 성공했다.

HD현대사이트솔루션은 베네수엘라 최대 식품기업인 폴라(Polar) 그룹으로부터 전동지게차 230대를 수주했다고 17일 밝혔다. 이번 계약 규모는 총 100억원 이상으로, HD현대사이트솔루션이 중남미에서 체결한 전동지게차 공급 계약 중 역대 최대다.

HD현대사이트솔루션 2t급 입식 전동지게차. HD현대사이트솔루션 AD 원본보기 아이콘

회사에 따르면 이번에 공급하는 장비는 ▲2t급 전동지게차 178대 ▲3t·4.5t급 전동지게차 52대 등 총 230대다. 2026년 1월까지 현지 납품을 완료할 계획이다. 폴라 그룹은 향후 후속 물량 발주도 예정하고 있어 추가 수주 가능성도 열린 상태다.

이번 수주 배경에는 중남미 지역 전동화 전환 수요를 빠르게 포착한 전략이 유효했던 것으로 분석됐다. HD현대사이트솔루션은 해당 고객사의 노후 디젤 지게차 교체 시점을 면밀히 파악한 뒤 작업환경에 최적화된 리튬이온 기반 장비를 제안했다. 여기에 현지 맞춤형 서비스 역량을 결합하며 경쟁력을 확보했다고 설명했다.

HD현대사이트솔루션은 모든 장비에 기존 납산 배터리 대비 수명이 약 2.5배 길고 충전 속도는 3배 빠른 고성능 리튬이온 배터리를 적용했다. 운행 상태, 배터리 잔량, 정비 이력 등을 온라인으로 실시간 확인할 수 있는 스마트 장비 관리 시스템 '하이 메이트(Hi-Mate)'도 탑재했다.

HD현대사이트솔루션의 중남미 산업 차량 판매는 최근 수년간 성장세를 보였다. 올해 판매량은 약 1200대 수준으로, 2020년 570대 대비 두 배 이상 증가했다. HD현대사이트솔루션 관계자는 "북미 중심 판매 구조를 신흥시장으로 확장하며 글로벌 포트폴리오를 본격 다변화하고 있다"며 "현지 딜러망을 기반으로 판매·서비스·교육 체계를 강화해 신흥시장 주요국의 전동화 수요에 선제 대응하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>