본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

넥슨, 스타필드 수원서 '마비노기 모바일' 첫 팝업 운영

노경조기자

입력2025.11.17 14:03

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내년 1월 1일까지 운영…조형물·포토존 마련

넥슨은 자회사 데드캣이 개발한 다중접속역할수행게임(MMORPG) '마비노기 모바일'의 첫 번째 팝업을 스타필드 수원에서 운영한다고 17일 밝혔다.


'마비노기 모바일' 스타필드 수원 팝업 현장 모습. 넥슨 제공

'마비노기 모바일' 스타필드 수원 팝업 현장 모습. 넥슨 제공

AD
원본보기 아이콘


내년 1월 1일까지 운영되는 이번 팝업에는 대형 크리스마스 트리와 함께 '눈 내린 던바튼' 콘셉트의 다양한 조형물, 포토존 등이 마련됐다.

대형 트리는 게임 속 NPC인 몰리, 로나, 판의 모형이 설치된 메인 포토존으로 꾸며졌다. 던바튼의 분수대를 형상화한 조형물, 나오와 함께하는 포토존 등 크리스마스 기념 특별 프레임으로 세 컷 사진도 찍을 수 있다. 팝업 기간 중 이용자가 접수한 사연을 현장 전광판에 띄우는 이벤트도 진행된다. 다음 달 17일 열리는 '던바튼 크리스마스 마켓'에서는 '마비노기 모바일'의 첫 공식 굿즈를 만날 수 있다.


넥슨은 이번 팝업을 기념해 현장 인증 이벤트, 사회관계망서비스(SNS) 업로드 이벤트 등을 실시한다. 자세한 내용은 '마비노기 모바일' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 해주더니…현지 유학생들에게 경고한 中 "日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"이상화 레이스 수백번 봤다"…같은 날, 같은 곳서 12년만에 새 기록

"장기자랑서 노래해라, 춤춰라, 다 갑질" 칼빼든 시민단체

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

붕어빵 보관대 돌아다니며 '찍찍'…"서울 맞아?" 쥐 출몰에 경악

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

한강버스 바닥·이물질 걸림 15회…"갈수기 수심 예상 못했다"

새로운 이슈 보기