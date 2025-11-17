내년 부산 세계유산위 의장에 이병현 전 대사 유력

유네스코 집행이사회 의장 역임
25일 파리서 단독 후보 선출
프랑스 파리 유네스코 본부에서 열린 제47차 세계유산위원회 현장. 연합뉴스
내년 7월 한국에서 처음 열리는 유네스코 세계유산위원회를 이끌 의장이 이달 말 결정된다.
17일 국가유산청에 따르면 정부는 제48차 세계유산위원회 의장 후보로 이병현 전 주유네스코 대한민국대표부 대사를 낙점했다.
이 전 대사는 1979년 외무부에 들어온 직업 외교관 출신으로 국제연합과장, 주프랑스 공사, 주노르웨이 대사 등을 역임했다. 2015∼2019년 주유네스코 대사를 지냈으며 2017년 한국인 최초로 유네스코 집행이사회 의장에 선출됐다.
그는 2017년 제주에서 열린 제12차 유네스코 무형유산보호협약 정부 간 위원회 의장을 맡아 인류무형문화유산 논의를 이끌었다. 국가유산청과 외교부는 그간의 활동과 전문성을 바탕으로 이 전 대사를 의장 후보로 정했다.
의장 선출은 이달 25일 프랑스 파리 유네스코 본부에서 열리는 제20차 세계유산위원회 임시회의에서 이뤄진다. 단독 후보인 만큼 큰 문제 없이 확정될 전망이다.
허민 국가유산청장이 윤병순 유네스코한국위원회 사무총장 직무대리 등 관계자들과 2026년 예정된 '제48차 세계유산위원회'의 성공적 개최를 위한 협력 방안에 대해 환담하고 있다. 연합뉴스원본보기 아이콘
다만 국가유산청 안팎에서는 한국에서 열리는 첫 세계유산위원회에서 청이 주도적 역할을 하지 못하는 것 아니냐는 아쉬움이 일부 나온다. 국가유산청이 세계유산위원회 개최를 위해 공을 많이 들였는데 정책이나 의제를 이끌기보다 실무 역할에 그칠 수 있다는 지적이다.
세계유산위원회는 세계유산의 등재, 보존·관리 등을 논의하는 국제회의다. 한국의 개최는 1988년 세계유산협약 가입 이래 처음이다. 내년 행사는 7월 19일부터 29일까지 부산에서 열리며 유네스코 사무총장을 비롯해 각국 대표단, 학계 전문가 등 약 3000명이 참여할 것으로 기대된다. 국가유산청은 최근 외교부, 문화체육관광부, 부산시 등과 함께 전담 조직을 꾸리고 내년 예산으로 179억원을 편성했다.
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
