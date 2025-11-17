본문 바로가기
제주 해안서 중국 '茶' 봉지 마약 또 발견…벌써 13번째

김진선기자

입력2025.11.17 13:40

두 달도 안되는 기간, 마약 적발 사례 13건
한자로 茶(차) 글자 적힌 은색 포장지 형태

제주도 해안에서 '차'(茶) 봉지로 위장한 마약이 또 발견됐다. 9월 말 이후 두 달도 안되는 기간에 마약 적발 사례가 13건에 달하고 있다.


17일 제주경찰청에 따르면 전날 오후 4시 30분께 제주도 서귀포시 성산읍 해안가에서 한자로 茶(차)라는 글자가 적힌 은색 포장지 형태가 발견됐다.

제주 서귀포시 성산읍 해안가서 차봉지로 포장된 마약이 발견됐다. 제주경찰청.

제주 서귀포시 성산읍 해안가서 차봉지로 포장된 마약이 발견됐다. 제주경찰청.

제주해안경비단 소속 경찰관은 해당 물체가 마약을 위장한 물건으로 의심하고 수거했다. 간이 시약 검사를 진행한 결과 케타민 1㎏인 것으로 확인됐다.


이로써 9월 말부터 현재까지 제주시 제주항·애월읍·조천읍·구좌읍·용담포구·우도 해안가와 서귀포시 성산읍 광치기해변 등 총 13차례에 걸쳐 차(茶) 봉지로 위장한 마약이 발견됐다. 간이시약 검사 결과 모두 케타민으로 확인되며 발견된 양은 총 32㎏에 달한다. 통상 1회 투여량 0.03g 기준 약 107만명이 동시에 투약할 수 있는 양이다.


케타민은 마취제의 한 종류로 다량 흡입하면 환각, 기억손상 등 증세를 일으켜 신종 마약으로 분류된다.

제주 해안가에서 마약 합동 수색을 펼치고 있다. 연합뉴스.

제주 해안가에서 마약 합동 수색을 펼치고 있다. 연합뉴스.

경찰과 해경은 마약이 '구로시오 난류'를 따라 동남아 지역에서부터 흘러 들어왔다고 가설에 무게를 두고 수사 중이다.

제주에서 발견된 차 봉지 마약이 최근 포항에서 3차례 일본 대마도에서 2차례가 발견됐다. 해경은 한자로 茶(차)라는 글자가 적힌 포장지인 점 등 한자 문화권에서 유통된 마약으로 추정하고 있다. 해경과 경찰, 해병대 제9여단, 세관, 제주도 자치경찰단 등 7개 유관기관은 이날 오전 9시부터 420여명을 투입해 마약이 주로 발견된 지역인 제주 북부 해안가를 중심으로 집중 수색을 벌이고 있다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr
