삼성·현대차 투자 발표… 광주, 신산업 유치 ‘속도전’

삼성 플랙트 생산라인에 ‘광주’ 거론

현대차 125조 투자… 광주 신산업 연계 추진

삼성·현대차그룹이 잇따라 대규모 투자 계획을 내놓으면서, AI·모빌리티 중심의 신산업 생태계를 구축 중인 광주시에 신규 기업 유치 기대감이 높아지고 있다.

광주시 청사 전경. AD 원본보기 아이콘

17일 경제계에 따르면 삼성전자가 국내 공장 건설을 검토 중인 유럽 최대 공조기기 업체 플랙트그룹(플랙트)의 한국 생산라인 부지로 광주 첨단산단 내 삼성전자 제3공장 부지가 유력 후보지로 거론되고 있다. 삼성전자는 이달 초 플랙트 인수를 마무리하며 한국 생산라인 구축 계획을 밝히는 과정에서 후보지 중 하나로 '광주'를 지목한 바 있다.

삼성전자는 플랙트의 공조 기술력에 자사의 개별 공조 기술을 결합해 2030년까지 62조원 규모로 성장할 것으로 전망되는 AI·데이터센터 공조 시장에 본격 진출할 계획이다. 광주는 AI 생태계 기반을 갖추고 있으며 기존 삼성전자 가전 생산라인도 있어, 플랙트 생산라인의 잠재적 입지로 적합하다는 평가를 받고 있다.

현재까지 삼성전자와 광주시 간 구체적인 협의는 이뤄지지 않았다. 다만 광주시 관계자는 "삼성 측이 공식적으로 '광주'를 언급한 만큼 조만간 사업 계획 공유와 실무 협의가 시작될 것으로 기대한다"고 밝혔다. 협의가 진행되면 생산라인 투자 규모와 신규 인력 채용 규모 등이 구체화할 전망이다.

현대차그룹의 대규모 투자 계획 발표도 광주시의 대응 속도를 높이고 있다. 현대차그룹은 AI·로봇 산업 육성, 그린에너지 생태계 확장, 글로벌 모빌리티 혁신 허브 구축 등을 목표로 2030년까지 5년간 총 125조2,000억원을 국내에 투자하겠다고 밝혔다.

광주시는 추진 중인 AI 메가샌드박스, AI+모빌리티 신도시 등이 현대차의 AI·자율주행·모빌리티 R&D·실증 사업 방향과 맞닿아 있다며 적극적인 참여를 제안할 방침이다. 광주시 관계자는 "AI 생태계와 모빌리티 신도시에 대기업을 참여시키기 위해 정부 부처와 지속해서 협의하고 있다"며 "대기업 투자가 광주에서 현실화할 수 있도록 다양한 제안을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>