'944개 기업 해외진출' 충남경제진흥원, 7억 달러 수출성과 공개

해외시장개척단 3년 성과 발표…7,857건 상담·468건 계약 달성

충남경제진흥원이 '2025년 해외시장개척단 성과 공유회'를 열고 지난 3년간 944개 기업을 지원해 7억 달러 규모의 수출계약을 성사시킨 해외시장개척단 사업 실적을 발표한다.

진흥원은 오는 18일 아산 디바인밸리에서 '2025년 해외시장개척단 성과 공유회'를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 충남도 지원으로 추진된 2023~2025년 해외시장개척단 사업 성과를 도내 기업 및 유관기관과 공유하기 위해 마련됐다.

진흥원은 지난 3년 동안 미주·유럽·아시아 등 16개국에 해외시장개척단을 파견해 도내 중소기업 944개사를 지원했다.

이 기간 총 7857건의 해외 바이어 상담을 진행했고, 15억 달러 규모의 수출 상담과 468건·7억 달러 규모의 실제 수출계약을 달성하는 성과를 기록했다.

이번 공유회에서는 해외 진출 우수 기업 사례 발표, 국가·지역별 시장 정보 공유 등 과 오는 2026년 해외시장 개척 전략에 대한 전문가 제언이 이어질 예정이다.

행사에는 도내 기업 및 유관기관 관계자 200여명이 참석해 네트워크 구축과 실질적 협업 방안을 논의한다.

참석 기업에는 내년 해외시장개척단 사업 신청 시 우대 점수가 부여되며, 충남도의 새 수출지원 정책 방향도 현장에서 발표된다.

진흥원은 현재 인도·베트남·인도네시아·독일·일본·미국·중국 등 7개국에서 해외사무소를 운영하며 ▲바이어 초청 상담회 ▲현지 수출상담회 ▲EMS 물류지원 ▲해외규격 인증 지원 등 다양한 해외 마케팅 프로그램을 제공하고 있다.

내년에는 수출상담회 개최 국가 확대, 해외 전시회 참가 지원 강화 등 보다 적극적인 글로벌 마케팅 지원에 나설 계획이다.

한권희 원장은 "도내 중소기업의 글로벌 시장 진출을 위해 맞춤형 해외마케팅과 수출 인프라를 지속 강화하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>