구리시, AI·로봇·IoT 융합 교육 수강생 모집…미래 인재 양성

경기 구리시(시장 백경현)는 '구리 시민 역량강화 사업'의 일환으로 운영하는 'AI 융합 메이커 교육'의 수강생을 17일부터 구리시 평생학습 포털을 통해 모집한다고 밝혔다.

이번 교육은 인창도서관 '꿈꾸는 공작소'와 연계해 12월 9일부터 17일까지 총 7회 과정으로 진행되며, 4차 산업혁명 시대에 필요한 창의적이고 융합적인 인재 양성을 목표로 인창도서관에서 운영될 예정이다.

주요 프로그램은 ▲인공 지능(AI)과 인공 지능 전환(AX) 시대, 변화의 이해 ▲인공 지능(AI) 융합기술 체험('나의 AI로 나를 소개하기') ▲인공 지능(AI) 로보틱스·이족보행 로봇 제작 ▲Jetson Nano를 활용한 AI CCTV 제작 ▲바이브 코딩 기반 나만의 인공 지능 사물 인터넷(AIoT) 제작 ▲인공 지능(AI) 음악을 활용한 근거리 무선 통신 기술(NFC) 감성 상품 제작 등 실습 중심의 교육으로 구성됐다.

백경현 구리시장은 "이번 교육이 구리 시민이 인공 지능(AI) 시대의 흐름을 이해하고, 로봇·음악·사물 인터넷(IoT) 등 다양한 분야를 융합한 실습 경험을 통해 창의적 역량을 키우는 기회가 되길 바란다"며 "융합형 교육을 통해 창의적이고 융합적인 인재 양성으로 도시경쟁력을 향상하도록 노력하겠다"고 말했다.

'AI 융합 메이커 교육' 모집은 구리시 평생학습 포털에서 온라인 접수로 진행되며, 자세한 문의는 구리시청 평생학습과로 하면 된다.





