포천시, 여성친화기업 지원금 500만→3000만원 대폭 확대 의결

포천시, 제2회 여성친화도시 일자리협의체 개최

여성 일자리 환경 개선 속도

경기 포천시는 지난 14일 포천시청 소회의실에서 '2025년 제2회 여성친화도시 일자리 협의체' 회의를 개최했다.

이번 회의에는 포천시와 포천고용복지센터, 포천여성새로일하기센터, 꿈마루(여성창업플랫폼), 젠더전문가 이해진 교수, 여성친화도시 시민참여단, 관내 기업 2개소 등이 참여했다. 참석자들은 지역 여건에 맞는 여성 일자리 창출 방향과 관련 정책 발굴, 양성평등 노동환경 조성을 위한 실효성 있는 방안 등을 논의했다.

주요 안건으로는 △2025년 포천시 여성친화기업 지원 추진 결과 보고 △2026년 여성친화기업 인증기준표 개선(안) 심의 △여성친화적 근로환경 조성을 위한 지원 방안 등을 다뤘다.

특히 이날 회의에서는 2026년 여성친화기업 환경개선비 지원금이 기존 500만원에서 3000만원으로 대폭 확대된 가운데, 변화된 지원 규모에 맞춰 '2026년 포천시 여성친화기업 인증기준표' 개선안을 최종 의결했다.

최선희 여성정책과장은 "민관이 함께 모여 현장의 목소리를 듣고 이를 정책에 반영하는 것이 가장 중요한 목표"라며 "여성과 남성이 동등하게 참여하고 성장할 수 있는 여성친화도시 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 2026년 포천시 여성친화기업 모집 공고는 2026년 1월부터 2월 사이 포천시청 누리집에 게시하고 유관 기관을 통해 안내할 예정이다.





